La contaminación de la Fábrica de Gas amenaza parte de los elementos protegidos

Pasados más de dos meses desde que el fondo de inversión suizo Ginkgo Advisor mostró su interés por una posible adquisición a EDP de los terrenos de la fábrica de gas, en el corazón del casco viejo de Oviedo, la operación, según las partes involucradas, sigue “en la buena dirección” y con posibilidades de que fragüe un preacuerdo antes de que acabe mayo. Mientras tanto, las negociaciones han permitido constatar que los terrenos del recinto fabril, que cuenta con un plan especial aprobado pero no desarrollado desde hace diez años, están cada vez más contaminados y con una grave afectación de algunos de los elementos singulares protegidos.

Si el fondo suizo especializado en la regeneración de terrenos contaminados mostró a principios de año su interés en la vieja fábrica, desde entonces se han ido sentando a la mesa de los distintos interlocutores para sopesar la situación y poder establecer un plan de acción en consecuencia. En ese proceso, el Ayuntamiento ha visto con buenos ojos la aparición del grupo, con la posibilidad de desatascar una parcela sobre la que EDP y el gobierno municipal no se acaban de poner de acuerdo. Esa falta de sintonía se ha plasmado en la imposibilidad, para la empresa energética, de poder desarrollar su plan de descontaminación, tal y como, le exige, por otra parte, el área de Medio Ambiente del Principado de Asturias. EDP ha pedido en repetidas ocasiones que el Ayuntamiento de Oviedo le permita empezar a descontaminar. En el área de Urbanismo e Infraestructuras alegan que la eléctrica debería aportar junto al plan de descontaminación, el plan de urbanización. Para complicar las cosas, al Dirección General de Patrimonio (Cultura) ha pedido tratar de elevar los niveles de protección que el plan especial vigente, diseñado por el arquitecto César Portela, había establecido. En ese documento, que constituye la legalidad urbanística vigente, la nave de la Popular Ovetense tiene solo protegida su fachada exterior, pero no la estructura, lo que en la práctica permite demolerla en su mayor parte para descontaminarla. Cultura ha sugerido en ese punto que se busquen soluciones más exigentes, aunque EDP no está obligada a hacerlo y en lo único que insiste es en que se le conceda el permiso para iniciar los trabajos.

En esa disyuntiva, que en el plano del Gobierno regional enfrenta a los técnicos de Medio Ambiente, que desean que la parcela quede limpia cuanto antes, con los de Cultura, que quieren respetar la protección de los elementos originales de la fábrica, dada la singularidad de ser uno de los pocos ejemplos que quedan en pie en España de la producción de gas dentro de una ciudad, Ginkgo ha podido conocer de primera mano las dos posturas y tratar de plantear también otras alternativas.

Claro que los suizos, que reciben subvenciones de la Unión Europea por la descontaminación de terrenos contaminados pretende realizar una limpieza “total”, y trabajan, indican fuentes conocedoras del proceso negociador, con estándares muy altos. La descontaminación que proponen, explican desde esas mismas fuentes, costaría mucho más dinero que la que hasta ahora se pretendía hacer. La descontaminación más profunda aparece ligada, además, a la generación de elementos tales como amianto y benceno que con el paso del tiempo han empezado a causar daño en las estructuras de la primitiva fábrica.

Una de las piezas más características del conglomerado central de elementos que servían para la fabricación y almacenamiento del gas y que todavía se conservan es la marquesina central, obra de Sánchez del Río. Precisamente esta estructura es una de las que presentan más deterioro. Cabe recordar que EDP ya instaló en 2015 un andamio para estudiar su situación, después de que se hubieran empezado a desprender algunos elementos.

Con esa situación de partida, Ginkgo tiene que plantear un posible plan de acción y, lo que es más complicado, echar cuentas. No es lo mismo comprar la fábrica descontaminada, que adquirirla en su totalidad y descontaminarla después. En ese proceso Ginkgo también podría estar interesado en completar la parcela con los terrenos que, inicialmente, y según el plan especial, le corresponden al Ayuntamiento, como son los edificios de oficinas de la entrada.

Fuentes próximas a la negociación aseguran que el fondo suizo ya ha finalizado esos primeros trabajos de exploración y ha logrado sentarse ya con EDP para empezar a poner cifras encima de la mesa. Queda ahora una fase de al menos dos semanas para que todos los actores digieran estos primeros acercamientos, vuelvan a sentarse y planteen sus nuevas condiciones. En el caso del fondo suizo, la cuestión es un poco más compleja, porque si bien es la filial española la que está realizando todas las negociaciones, para cerrar la operación debe ser la matriz suiza del fondo la que dé la luz verde definitiva tras analizar la operación en su conjunto, el coste de descontaminación, las ayudas europeas a las que se puede acceder por ese trabajo y el beneficio que puede ofrecer después el conjunto. De momento, insisten todos los interlocutores, la operación se presenta complicada pero hay optimismo y esperanza de llegar a un acuerdo.

Los datos