“Noto cierta atonía en Oviedo, si movilizamos a la ciudad podemos ganar”

Delia Losa (Mieres, 1954) nació en una familia de cuarta generación socialista –su padre sería alcalde de Mieres– en la que se discutía de política a la hora de comer. Licenciada en Derecho, se casó con un ovetense del Naranco, se afilió al PSOE en Madrid cuando Felipe González llegó al poder y a su regreso a Oviedo, después de escuchar una “Tosca” de Eva Marton en el Campoamor, se metió en el coro de la ópera. Estuvo doce años. Antes y después de todo ese proceso trabajó en el despacho de Antonio Masip y en el Gobierno de Pedro de Silva, fue personal laboral en el Principado (Sanidad y Servicios Sociales) y desde 2018 es la Delegada del Gobierno en Asturias. Desde ayer es, también, la primera mujer en ocupar la secretaría general en la Agrupación Municipal Socialista de Oviedo (AMSO). Lo hace como candidata de consenso de una lista que integra la del anterior secretario, Iván Piñuela, y la del que optaba a rivalizar con él en las urnas, Aquilino Díaz.

–¿De qué discutían en casa con sus padres y abuelos?

–Era la Transición y había diferentes visiones. Mis abuelos lo veían con cierto temor, prudencia, desconfianza. Todavía me acuerdo cuando mi abuela Cecilia pudo ver a Gómez Llorente en Mieres y la vi llorar. [Se emociona]. Pensé que qué fuerte debía ser esa socialista con esa ilusión a los setenta años. Mi padre era un hombre práctico y nosotros éramos el impulso de la juventud, querías cambiar todo con más rapidez. Discutíamos, pero éramos todos socialistas. Por eso ahora no me asusta la disparidad de opiniones cuando se comparte la misma visión. Me parece muy enriquecedor. Me asustaría mucho más que viniéramos aquí a decir amén y para casa. Es necesario tener varias visiones y la de la gente joven es muy necesaria, necesitamos esa presión.

–¿En Oviedo desde 1986?

–Sí, luego compramos en La Fresneda y me costó mucho, porque me gustaba mucho vivir aquí. Soy muy urbanita, me gustan las tiendas, el entretenimiento...

–Y en todo este tiempo ya habrá pasado por varias ejecutivas de la AMSO.

–Estuve en una gestora de Ramón Quesada cuando hubo una de esas crisis. Según me llamaron, me incorporé, porque el PSOE es parte de mí, es mi familia política. También estuve con Alfredo Carreño y con Iván Piñuela, puesto que dejé cuando me nombran Delegada del_Gobierno.

–Barbón habló dos veces el viernes de su “carácter”. ¿Cuál es su carácter?

–Me considero bastante resolutiva. Me gusta atajar los problemas de frente, no dejar que gangrenen, que vayan pudriendo. Creo que lo dijo por eso, porque resuelvo rápido. Cuando hay un grupo con descontento, lo mejor es ir allí, ver qué pasa y buscar una solución.

–¿Es lo que pasó aquí?

–Aquí, tanto Iván [Piñuela], como Aquilino [Díaz], como Gimena [Llamedo] me conocen, saben que vengo y participo. Y cuando surgió un problema, que yo no llamaría así, sino dos candidaturas, alguien pensó en mí, por veteranía, para comprometerme y hacer una candidatura de unidad. Porque es una pena perder el esfuerzo de gente tan válida por que falte un eslabón que una dos piezas.

–¿Es mejor eso que haber rivalizado en las urnas y que decidiera la militancia?

–Es mejor porque no pierdes energías, no creas desconfianzas ni fisuras entre grupos que luego están en la misma mesa. A veces lo único que falta es un diálogo previo, más que diferencias ideológicas sustanciales, que no encuentro en absoluto.

–¿Cómo se desarrolló la operación?

–Sencillo. Alguien puso mi nombre sobre la mesa y estaban todos de acuerdo. Quiero aclarar que son movimientos de compañeros de partido, porque he escuchado versiones sobre si la FSA... Aquí todos somos ramas del mismo árbol y todos nos nutrimos de la savia de la ideología del partido. La FSA, como órgano de coordinación y supervisión va ayudando pero no imponiendo en las conformaciones de las nuevas ejecutivas. Y en esa tarea de dialogar se llegó a la fórmula de una candidatura única y alguien se acordó de mí, que no es difícil, porque llevo 35 años en esta agrupación y soy mujer. Afortunadamente ahora ya se nos tiene en cuenta en las gestiones de las direcciones de las organizaciones. Y nada. Me llamaron, no contaba con ello, pero si me lo pide el partido yo me apunto encantada a lo que haya que hacer.

–¿Cómo ha reaccionado la militancia ante esa solución de consenso?

–No he recibido más que mensajes de cariño que me abruman. En la asamblea he visto lo mismo, ni una sola voz discordante. Creo que la pandemia nos dejó a todos un poco retirados, con la idea de que esto se estaba apagando. Ahora se ha encendido una llama, he visto ilusión y cariño en la asamblea, de las más pacíficas que recuerdo desde 1986, cuando empecé en la AMSO.

–¿Y cómo encajaron las dos listas?

–Buscamos perfiles que se acomodaran a la ejecutiva que queríamos montar para cubrir la totalidad de lo que puede necesitar Oviedo. Y quiero que quede claro que hablo también de todos los pueblos de Oviedo, de Olloniego, de Tudela Veguín, La Manjoya, Fitoria, Trubia, San Claudio. Pensando en eso hicimos los perfiles, y la pena es que no todos puedan estar en este lado. Pero nuestra idea es hacer grupos en cada secretaría para que los sectores sean lo más dinámicos posible y que poder integrar a todo el mundo.

–¿Cómo valora los resultados de la votación?

–Estoy muy satisfecha del grado de apoyo recibido por esta comisión ejecutiva, que supone un añadido extra de ilusión para trabajar con el objetivo de fortalecer e impulsar el proyecto de los y las socialistas en Oviedo y ser una alternativa de gobierno sólida y solvente para las elecciones municipales de 2023.

–Tienen que pensar ya en las elecciones municipales y la candidatura...

–Ahora vamos a trabajar en el programa, en el proyecto. Tenemos que tomar el pulso a todo el municipio de Oviedo, ver los sentires de la ciudadanía, lo que pretenden, y sobre eso hacer un programa a ras de suelo. En función de todo ello, cuando llegue el momento se abrirá el proceso de primarias a través del cual se elige la persona que va a liderar la candidatura a las elecciones municipales.

–¿Se ve candidata?

–De momento no estamos en ese proceso, lo que ahora toca es pulsar las necesidades de la ciudadanía y preparar un programa que recoja nuestras prioridades para construir el Oviedo del futuro. A partir de ahí, y cuando sea el momento y se abra el proceso de primarias, la militancia elegirá al candidato o candidata que mejor puede defender ese programa. Lo que sí podemos garantizar es que el PSOE presentará una candidatura competitiva y un proyecto ilusionante para Oviedo.

–¿Ve factible que el PSOE recupere la Alcaldía?

–Yo noto cierta atonía en la ciudad, y creo que hay posibilidades de recuperar la Alcaldía. Depende de lo que seamos capaces de ofertar a los ovetenses, y por eso queremos movilizar a todas las organizaciones ciudadanas, para que ellos se sientan implicados, hagan propuestas y podamos elaborar el programa que responda más claramente a las necesidades de Oviedo. En función de lo que seamos capaces de ofrecer y de movilizar, podemos ganar las elecciones perfectamente. En las anteriores municipales sacamos un concejal menos que el PP, la diferencia no es tan grande.

–¿Por qué se perdió el gobierno, cómo valora el anterior gobierno de coalición?

–Tenemos poca experiencia histórica en hacer gobiernos de coalición. Probablemente, ese intento de engranar distintas formas de pensar la ciudad tuvo un coste, y quizá se entendió que no había suficiente unidad en el equipo de Gobierno, aunque el resultado, ya lo dije, no fue tan perjudicial. Si nuestra gestión no fue especialmente castigada, tan mal no lo habremos hecho. En todo caso, no tenemos cultura de gobiernos de coalición, y quizá la ciudadanía tenga que asumir que las mayorías absolutas pasaron a la historia y que tenemos que entendernos. Cuando pase eso, a nadie le chocará que un miembro de un gobierno opine de forma contraria a otro.

–Ahora le toca ser secretaria de la AMSO y Delegada del Gobierno.

–No es la primera vez que se da esta situación. Yo soy mujer y si las mujeres algo hemos demostrado es que somos capaces de llevar muchas cosas a la vez; desde el cuidado de la casa, los mayores, los hijos, trabajar... No me da miedo.

–Aunque puede que le reclamen más aquellas cosas en las que Oviedo depende del Estado: La Vega, el Cristo, la Ronda Norte, el Prerrománico

–El Gobierno de España está demostrando que tiene una especial dedicación a los problemas de Asturias, en general, y de Oviedo en particular. Tanto la Ronda Norte como la Fábrica de La Vega forman parte de la agenda de negociación del Gobierno español con el regional y el municipal. Son temas complejos. En la Ronda Norte no hay una opinión pacificada. Va a salir ahora a información pública el estudio de impacto ambiental y se van a ver las distintas opiniones sobre cómo debe ser ese enlace. El Grupo municipal Socialista está de acuerdo, y el Gobierno de España está iniciando esos trámites, que son muy complejos, llevan mucho tiempo. Porque hay trámites, que para que no lleguen a ser un fracaso llevan tiempo. La fábrica de La Vega es otro de los asuntos que se están trabajando con sumo interés entre los tres interlocutores.

–Tanto tiempo para que los planes fracasen, como en el Cristo.

–Cuando uno aborda un Plan General, tiene que saber muy bien en qué consiste, y no puedes planificar sobre propiedades ajenas sin haber negociado previamente cómo lo vas a gestionar. Probablemente no se hizo y ahora y habrá que hacerlo.

–¿Pero es consciente de la frustración que le provoca al ciudadano?

–Al ciudadano también hay que informarle de que no todo puede ser rápidamente, como el capricho de quien quiere un jersey, lo ve en la tienda y se lo compra. En aras de la legalidad y la seguridad jurídica, las administraciones no pueden funcionar así con los bienes públicos. Lo contrario es lo que da lugar a que se comentan delitos de prevaricación, corrupción. Hay muchas cautelas, pero son fundamentales para que los bienes públicos no sean objeto de malas prácticas. Desde el punto de vista del ciudadano, claro que me gustaría que las cosas fueran más rápido, y también es verdad que estamos haciendo modificaciones para que los procedimientos sean más ágiles.

–¿Pero veremos despejado el futuro de La Vega?

–Está la cosa en ebullición y no tiene vuelta atrás. Se necesitan muchos recursos económicos, pero a ver si los fondos europeos sirven para dar un impulso.

–¿Cuál es su relación con el alcalde de Oviedo?

–Fantástica. Tengo muchísimo respeto por Canteli, lo que no quiere decir que tengamos distintas visiones de la ciudad y alguna confrontación. Nada personal, en cualquier caso, yo rechazo todas esas prácticas de insultos y descalificaciones. Eso hay que erradicarlo de la vida política de forma fulminante.

Adriana Lastra: “Esta ciudad no se merece un gobierno como el que tiene”

La candidatura única encabezada por Delia Losa para la nueva comisión ejecutiva de la AMSO recibió ayer el respaldo del 86,24% de los votos, con una participación del 21% de la militancia. En total, 137 militantes se acercaron a la Casa del Pueblo a depositar su voto. Solo se contabilizaron 3 votos nulos y 16 en blanco. Los 118 votos restantes respaldaron la candidatura de Delia Losa.

Por la mañana, en una jornada lluviosa, la vicesecretaria nacional del PSOE, Adriana Lastra, había agradecido a todos los sectores implicados en la formación de la lista única su implicación y se había felicitado por el nuevo impulso a una agrupación en la que ella misma milita y de la que espera que salga el nuevo gobierno municipal en las elecciones del próximo año. “Esta ciudad no se merece un gobierno como el que tiene”, declaró Lastra. “Esta es una ciudad abierta, plural, que acoge a los que venimos de fuera, con una ciudadanía progresista, y hay que ofrecerle una candidatura a la altura de esa ciudadanía”, resumió.

La vicesecretaria del PSOE también se mostró “muy contenta” con la gestión del secretario saliente, Iván Piñuela y celebró la elección de Delia Losa para encabezar el nuevo equipo. “Es una gran feminista, una gran socialista, y se va a convertir en la primera mujer en ocupar la secretaría general de la Agrupación Socialista de Oviedo”, declaró. Adriana Lastra también defendió la necesidad de poner en marcha procesos como el de Oviedo para renovar los equipos.