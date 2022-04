“Oviedo no necesita crear un relato para atraer turistas, basta con contar su historia”

Alfredo García Quintana (Oviedo, 1967) es el concejal de Hostelería, Turismo y Congresos. Tres áreas en pleno auge en la ciudad. La primera porque está viendo cómo sus dominios engordan gracias a la apertura de nuevos espacios hosteleros –como el del Vasco–; la segunda porque las cifras de turistas que visitan la capital asturiana no paran de crecer; y la tercera porque es una de las líneas estratégicas del Ayuntamiento para atraer más y más visitantes. En las siguientes líneas, García Quintana –que antes de llegar al Ayuntamiento fue presidente de Hostelería de Asturias, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Oviedo y vocal del Comité Ejecutivo de la Federación Asturiana de Empresarios– repasa los principales resultados del sector turístico en la ciudad. Lo hace tras una Semana Santa que ha colmado las expectativas de este relevante sector. La conversación comienza por ahí.

–¿La Semana Santa ha saciado las expectativas turísticas?

–Oviedo es el motor del turismo de Asturias y el que no lo quiera ver se equivoca, los datos nos están dando la razón. Todo esto es fruto del trabajo que estamos desarrollando en un escenario muy complicado y con una herencia en la que el turismo no había contado nada. Hemos trabajado con constancia, fundamento y hemos cambiado la tendencia. Los datos dicen que el tirón turístico ha dejado el desempleo en su nivel más bajo de los últimos 14 años, eso es muy significativo. Además, en el último trimestre de 2021 Oviedo recibió más turistas que en 2019, recuperamos la capitalidad que habíamos perdido. Los números están ahí, pero también somos conscientes de que nos queda mucho camino por delante, hay una competencia brutal, porque los destinos no han parado de evolucionar.

–¿En qué consiste esa labor de promoción turística que están desarrollando?

–Estamos trabajando en varios frentes. Hemos entrado en varias plataformas importantes, como Saborea España, que es la mejor en la promoción del turismo gastronómico, que es uno de nuestros fuertes. Hay pocas ciudades con unos menús tan consolidados como los nuestros. Del norte de España, como destino en esa plataforma solo está Oviedo y La Coruña. Hemos reforzado nuestro posicionamiento en el Spain Convenction Bureu, donde estamos en el consejo de Gobierno, por el segmento de congresos, que creemos que es clave en el desarrollo del sector turístico en nuestra ciudad. Esto nos permite tener relación con los destinos que más están trabajando en este segmento del mercado. También nos hemos adherido a la red de destinos turísticos inteligentes, porque creemos que es la línea a seguir. Es una red que trabaja en cinco ejes que son innovación, tecnología, accesibilidad, sostenibilidad y gobernanza, que son asignaturas pendientes del sector en nuestra ciudad.

–¿Cómo es la relación con el sector?

–Magnífica, tanto con el hostelero, el hotelero, el comercial, los guías turísticos y el resto de agentes implicados. El sector turístico es tan transversal que afecta a todos. Incluso los vecinos están haciendo una labor importantísima para el sector.

–¿Está funcionando la promoción de la marca “Oviedo, origen del Camino”?

–La marca ha puesto en valor todos los recursos vinculados con el Camino de Santiago que son únicos y exclusivos de Oviedo. La ciudad no es solo el inicio del camino Primitivo, sino que es el origen del Camino de Santiago como concepto. El primer peregrino fue Alfonso II partiendo de la Catedral. Hay un patrimonio histórico y cultural extraordinario para desarrollar. Muchos de los ovetenses desconocían esa riqueza, se sienten orgullosos y se convierten en auténticos prescriptores.

–¿Cómo es la competencia con otros destinos turísticos?

–Estamos viviendo una época de turismo de experiencias. Muchos destinos hacen un esfuerzo por crear un relato y difundirlo para atraer visitantes. Nosotros entendemos que no debemos crear ninguno, tenemos que contar nuestra historia que es transcendental. Y eso encaja, por ejemplo, con el Prerrománico. Por eso queremos posicionar la marca “Oviedo, origen del camino” como seña de identidad de nuestra ciudad en el futuro. En el turismo no debe haber diferencias ideológicas.

–¿Cuál es el perfil del turista que visita Oviedo?

–Hay un poco de todo. Han venido turistas por la Oviedo Cup, otros lo hacen atraídos por la naturaleza. A lo mejor se olvidan de lo que les contamos o de lo que pudieron hacer durante su estancia, pero de lo que nunca se van a olvidar es de lo que les hagamos sentir. La ciudad está empezando a volcarse con el sector turístico. Estamos tratando de trabajar con eficacia con los recursos que tenemos que son pocos, tanto a nivel de personal como económico.

–¿Tienen intención de cambiar la gestión turística al estilo que ya hacen otras ciudades?

–Nuestro gran reto en materia turística es cambiar el modelo de gestión en los próximos tres años. Tiene que ir valorándose la creación de un ente gestor, porque la maquinaria administrativa y burocrática del Ayuntamiento limita mucho la labor del turismo. Lo que estamos viendo en otros destinos que están más desarrollados que nosotros es que hay un ente gestor que, de una u otra manera, facilita y agiliza la gestión del sector.

"Nuestro interés es poner en valor la gastronomía por lo que Gascona es toda una referencia como recurso turístico por sí mismo: los turistas en los hoteles preguntan por la Catedral y por Gascona"

–¿Y qué modelo están estudiando?

–No sé el modelo que debe ser, tanto el sector como la administración debemos hacer una reflexión para ver cuál sería el más beneficioso. Se puede hablar de fundaciones, patronatos, sociedades mixtas… Tenemos que ver qué benefician unas y en qué perjudican otras. El objetivo es crear algo que facilite la gestión. Entiendo el rigor de la administración local, pero para ámbitos como el del turismo donde hay que tomar decisiones inmediatas se necesita agilidad.

–El sector turístico local se queja de que no encuentra trabajadores, ¿qué hacer?

–Eso tenemos que hablarlo con el sector. Hay parados en el municipio y luego hay sectores como la hostelería, la hotelería e incluso la construcción que no encuentran trabajadores. Algo falla en el sistema. Tenemos que ver qué actuaciones debemos desarrollar porque es una pena que haya empresas que tengan que cerrar porque no tengan trabajadores.

–¿Qué supone la apertura de nuevos espacios hosteleros en la ciudad como El Vasco?

–Es un indicador de que las cosas se están haciendo bien, porque en este escenario todavía de una incertidumbre total las aventuras empresariales son complicadas. El hecho de que haya una apuesta por Oviedo y por proyectos como el Vasco dice mucho de la proyección que puede tener la ciudad. Es un gran proyecto, nuestra labor es intentar apoyar estas iniciativas que generan empleo y que, como dice nuestro alcalde (Alfredo Canteli), llenan Oviedo de gente.

–¿Es complementario o competencia de Gascona?

–Nuestro interés es poner en valor la gastronomía por lo que Gascona es toda una referencia como recurso turístico por sí mismo. Los turistas en los hoteles preguntan por la Catedral y por Gascona. Hemos conseguido que la preba de la sidra sea declarada fiesta de interés turístico regional. Nuestra responsabilidad como capital es poner en valor los recursos de nuestra región, por eso hemos potenciado la sidra como hicimos en Fitur, mal entendido por la gente que no hace nada. Pero tenemos la conciencia muy tranquila, no vamos en contra de nadie.

–¿Qué expectativas hay en cuanto a los congresos a celebrar en la ciudad?

–Son buenas, importantes. El de áridos que se va a celebrar en mayo va a ser muy significativo y también los médicos que están ya previstos. Esa es una línea muy importante dentro de la estrategia turística, tenemos unas infraestructuras magníficas y en ese sector tenemos cabida, aunque hay una competencia tremenda.

–¿Cómo afecta la falta de conexiones?

–Para este sector es clave. Hemos ido a ferias y a eventos y lo que nos dicen es que nos fallan las comunicaciones. Cuando esté el AVE tendremos muchas puertas abiertas. No obstante, la experiencia es que hemos organizado eventos como el World Cheese de carácter internacional que han sido muy importantes y que han salido muy bien.