Un paseo por los 86 años del Padre Valdés: el sacerdote ingresa en el callejero de Oviedo el día de su cumpleaños

José Luis Álvarez Valdés habrá amanecido esta mañana con 86 años; pero también con un paseo a su nombre. Conocido como “Padre Valdés” para quienes fueron compañeros y alumnos, o con el simple apelativo de “el cura” entre sus más queridos, el que fuera profesor y entrenador de hockey de los Dominicos casi medio siglo disfrutará hoy de un homenaje que sus discípulos han logrado que no sea a título póstumo. “Él siempre nos decía: en vida, hermano, en vida. Porque creía que las personas siempre llegaban tarde a la hora de hacer homenajes y reconocimientos”, explica Luis Miguel Suárez, presidente de la asociación de antiguos alumnos y uno de los promotores de esta incorporación al callejero. La idea era poder llevar del brazo hasta su propia placa a este “padre” que siempre tuvo los suyos extendidos para quien lo solicitase: “Queremos que lo disfrute en vida”. Cerca de su amada sede, y del parque del Campillín, hoy, a las 12.30 horas, se descubrirá la prueba material, la placa que identifica el paseo del Padre Valdés, de que este “eterno maestro” marcó vidas y trayectorias. Al menos así lo recuerdan quienes tuvieron el privilegio de disfrutar las lecciones que impartía, tanto dentro como fuera del aula.

Nacido en Figaredo en el año 36 y “adoptado” por Oviedo en el 63, junto a los hermanos Dominicos, dio clase de Lengua, Literatura, Latín, Religión o Filosofía. También fue precursor del equipo de hockey. Aterrizó en un campo donde jamás habían pisado los patines y convirtió a varios de sus quince equipos en campeones nacionales e internacionales. “De cinco a nueve de la tarde la pista siempre estaba activa”, recuerda el padre. “Se llegaba a levantar a las siete para entrenar a los niños que necesitaban ese refuerzo”, asegura el exalumno, escritor y abogado Iván de Santiago. “Fue él quien me descubrió el hambre por la literatura, a una edad en la que creía que la poesía no servía para nada”, añade.

Religioso, sí, pero hombre de acciones y no de ideas, tal como lo describen. Sin sotana allá por los 90 y con un concepto revolucionario de su profesión. “No es una figura patrimonio de nadie”, asegura Suárez, “ni de Sánchez ni de Feijóo”. Por eso, defiende, su paseo no contó con la oposición de ninguna de las formaciones políticas del Consistorio. “Como maestro era directo, cordial, entrañable”, explica el traumatólogo y antiguo decano del colegio de médicos Alejandro Braña. “Lo contrario a lo que se puede pensar de un cura en esa época. Siempre contaba chistes y dejaba que los debates llevasen a cuestiones que pudiese aprovechar como material docente”, afirma el concejal del PP Gerardo Antuña, que coincidió con él en el último año que impartió clase en el colegio de la plaza Santo Domingo antes de pasar al de La Felguera. Ese mismo año, su vacante como docente de lengua y literatura fue ocupada por la primera y actual directora del centro, Sara Bárcena.

“Le sustituí con poco más de 20 años. Así comenzó mi oportunidad en el centro”, rememora Bárcena sobre el hombre del que únicamente puede hablar como motivo de fortalecer su vocación: “Siempre me hizo fácil el camino y me dio consejo. Había dejado el listón muy alto allí”. Tan alto como la media que obtuvo uno de sus grupos en selectividad. Fue de 9’35, él mismo recuerda las décimas como si fuera ayer. Y siempre que comenzaban las pruebas todos sabían quienes eran “los del cura” por su alto rendimiento, asegura su compañero de profesión, y también estudiante a sus órdenes, Chema Feito. De sus lecciones aprendieron personas como el mago Anthony Blake, llamado al nacer José Luis González Panizo o el que fuera brazo derecho de Florentino Pérez, Marcelino Fernández Verdes. Así como reputados políticos, médicos y juristas, enumera el religioso.

Generaba entusiasmo en las aulas. De Santiago aún guarda los libros de figuras literarias con los que impartía clase el docente; Braña no olvida la voz con la que transportaba una clase entera hasta el espíritu de la historia que estaba contando en la hora de lectura; Antuña, aunque con algún suspenso por aquel entonces, tiene marcada la huella de un profesor justo que tiraba de los más rezagados. “A veces era un poco voceras”, confiesa este maestro, para romper un poco la magia de los halagos. Pero la recupera: “Se me pasaba el enfado con gran rapidez”.

Su buen hacer puede extrapolarse a escenarios fuera del mundo docente. Todos coinciden en que Valdés está ahí. “Si se casa tu hijo, si nace tu nieto, si fallece tu hermano”, como cura, como amigo y casi como un padre; así lo denomina Feito. Persona generosa, con el teléfono en estado de espera por si algún solicitante demanda consejo o algún tipo de ayuda. “¿Cómo no va a merecer un homenaje a tantos años aportando en la intimidad?”, coinciden. Aunque el homenajeado no parece tan seguro: “Nunca pensé yo en ello. Hasta ahora no me he considerado merecedor de algo semejante”, dice el sacerdote. Pero ante la valoración de aquellos que le han hecho ser quien es, no tiene nada que decir: “Me llevo esa concepción que tienen quienes han solicitado mi paseo y que en los años de vida que me quedan pueda mantener esa relación”. Felices 86 años, los de un Padre Valdés rodeado de discípulos.