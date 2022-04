El pequeño comercio repunta en actividad y empleo, sobre todo en los barrios

La actividad del pequeño comercio ovetense comienza a repuntar después del parón obligado por la pandemia y pese a las incertidumbres económicas de los últimos meses entre las que se incluyen una subida espectacular de los precios que merma la rentabilidad de los negocios. Navegando a contracorriente, la actividad comercial local empieza a levantar cabeza y a crear empleo con una mayor estabilidad, según los últimos datos que maneja el concejal de Economía, Javier Cuesta. No hay cifras, pero sí sensaciones que están acordes con las que también comparten las principales asociaciones del sector que ven como cada vez hay más negocios abiertos y empieza a haber ofertas de empleo fuera de las temporadas altas.

Curiosamente, según las impresiones de los comerciantes y del propio consistorio es en los barrios –y en especial en aquellos que están más próximos al centro urbano– donde más está creciendo la actividad comercial. “Ya desde el verano pasado se empezaron a recuperar las ventas y algunos locales que habían cerrado durante la pandemia volvieron a abrir sus puertas”, señala Javier Cuesta. Con esfuerzo muchos están logrando salir más o menos indemnes de la subida generalizada de los precios que se come parte de sus beneficios. “Esa tendencia que se inició el año pasado se está manteniendo y se podría decir que, pese a las circunstancias, este año está siendo razonablemente bueno”, asegura el edil. Las circunstancias a las que se refiere son, evidentemente, a la desbocada inflación y a las incertidumbres que genera la guerra entre Rusia y Ucrania. La mejoría, señala, está siendo generalizada en toda la ciudad, también en los comercios de los barrios que están aguantando con holgura esas desavenencias coyunturales. Especialmente, en aquellos cercanos al casco urbano donde los alquileres son algo más baratos y hay un buen tirón comercial.

Uno de los indicadores en los que se fundamenta el Ayuntamiento para realizar estas positivas valoraciones es el del empleo. Los datos de paro están en unos niveles inéditamente bajos desde hace catorce años en el municipio gracias, fundamentalmente, al tirón turístico, pero también al de la actividad comercial que a la sombra va madurando y logrando crecer. “Lo que vemos es que los indicadores de empleo del comercio en Oviedo están mejorando y creciendo e incluso aguantando durante las épocas en las que la actividad baja, se está viendo una recuperación que es homogénea”, sostiene Cuesta.

Antes de seguir con el análisis municipal y girar la vista hacia lo que dicen las asociaciones de comercio más apegadas al terreno, conviene echar un rápido vistazo a lo que está ocurriendo en la comunidad autónoma. Según las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) la actividad del heterogéneo sector servicios –en la que está encajada la actividad del comercio y que representan la inmensa mayoría del porcentaje del sector– creció durante febrero (el último dato disponible) un 25,3% en comparación con el mismo mes del año anterior, en el que aún estaban vigentes muchas restricciones para intentar frenar el avance de la pandemia del coronavirus. Creció la actividad y también el empleo –en un mes en el que generalmente se destruye trabajo en este cambiante sector– que mejoró un 2,7% en la comparativa interanual.

Volviendo al ámbito municipal, la secretaria general de la Federación Asturiana de Comercio (FAC), Magdalena Huelga, señala que –en base a las impresiones que le manifiestan los empresarios– el año “comenzó flojo”. Tanto enero como febrero fueron meses de cierta atonía comercial. Pero a partir de marzo y sobre todo en este mes de abril la situación mejoró considerablemente. “Dentro de lo complicado que está todo, la situación no está mal”, señala. El consumo mejora pese a las grandes incertidumbres que lo rodean. Y están funcionando especialmente bien el comercio de los barrios, sostiene. En el centro reconoce que últimamente están ocupándose locales que habían quedado vacíos durante la pandemia, pero apunta a que muchos están destinados a actividades que no están del todo relacionadas con la comercial y tienden más hacia la hostelería. No obstante, resalta que “es verdad que la calle se ve más animada, también en los locales comerciales”.

En una línea muy similar se expresa Ignacio del Río, presidente de la Asociación de Comercio de Oviedo. “Se están abriendo nuevas tiendas y la gente, pese a la incertidumbre, está consumiendo. Estamos mejor que estábamos eso seguro”, resume. También pone el acento en que zonas próximas al centro –como el eje comercial de Valentín Masip– están teniendo bastante actividad. “Esa es ya una segunda calle Uría, porque se dan algunas circunstancias, los edificios de la zona son ya de hace unas décadas con lo que los vecinos ya tienen las hipotecas pagadas y, por lo tanto, tienen más dinero para gastar, y, además, tiene bastante caída desde la zona de la Ería donde hay menos actividad comercial porque muchos inmuebles no tienen bajos comerciales”, argumenta. Es la combinación del éxito. Sin embargo, la fisonomía de otros barrios –como La Florida o La Corredoria– son diferentes. “Allí hay más parejas jóvenes, con hijos, que tienen que pagar aún el piso y tienen más gastos”, explica. No obstante, la actividad en estas zonas también está mejorando de forma considerable.

A lo que está intentando dar el salto el comercio local es al mundo online, con la intención de competir con los gigantes de ese sector. El propio Ayuntamiento puso en marcha hace unos meses un programa titulado “Creo en Oviedo” para fomentar que estos pequeños negocios puedan dar el salto digital. Está siendo un éxito, según Cuesta. Hay más de dos mil comercios involucrados y la iniciativa ha recibido, incluso, elogios a nivel nacional. Sobre este asunto Magdalena Huelga reconoce que todas las líneas de ayudas que se convocan para facilitar la digitalización del pequeño comercio acaban agotándose.