El Ayuntamiento devolverá el agua a otras cuatro fuentes del Campo San Francisco

La recuperación del Campo San Francisco va lenta pero –confía el Ayuntamiento– también segura. Si en el inicio de este mandato una de las primeras “inauguraciones” consistió en devolver el agua a La Fuentona y la fuente de las Ranas, ahora, tercer año del equipo de Alfredo Canteli, Infraestructuras ha decidido conectar al riego cuatro fuentes históricas.

Al pie del kiosco de la música, una obra, subrayó el Alcalde, que “por fin arranca con seriedad y en un par de meses estará terminada”, el propio Canteli ironizó con el tiempo que llevan secas esas fuentes y estructuras. “Vosotros no os acordáis”, lanzó a los periodistas, “y yo tampoco”.

El concejal de Infraestructuras y Urbanismo, Nacho Cuesta, ayer escudero de Canteli en el cometido de pasar revista a la primera fase de la recuperación del kiosco del Bombé, detalló cuáles serán esas fuentes a las que su departamento devolverá el agua a través del contrato con Aqualia: el monumento a José Tartiere (en el paseo de los Álamos), el monumento a Clarín (en el lateral de Marqués de Santa Cruz), la fuente del Angelín (junto al estanque de Covadonga) y el Neptuno, una escultura que volverá a ser fuente cuando el Ayuntamiento acabe de recuperarla tras haberla rescatado del depósito del Museo de Bellas Artes. El Ayuntamiento no ha confirmado todavía su ubicación, pero todo indica que el destino más probable será el que ha dejado el traslado del segundo Angelín, en medio de unos setos junto al Paseo de los Álamos, en el extremo más próximo a Toreno.

En el caso del monumento a Tartiere y del de Clarín son, más que fuentes, elementos monumentales que en su origen se completaban con láminas de agua y a los lados. Los dos son obra del mismo equipo, Víctor Hevia y Manuel Álvarez Laviada, inaugurados ambos en los primeros años treinta del pasado siglo, antes de la Guerra Civil. En el caso del monumento a Clarín, el conjunto fue atacado y destrozado a finales de febrero de 1937 y su recuperación, en 1968, ya no pudo incluir a Álvarez Laviada. Además del agua, también se perdió un bajorrelieve trasero en el que una mujer quitándose un velo representaba a “La verdad desprovista de toda hipocresía”.

La del Angelín, por su parte, sí es fuente, una de las pequeñas de uno de los cruces centrales del Campo, del lado de la calle Marqués de Santa Cruz, junto al estanque de Covadonga. Y el Neptuno sí se convertirá en fuente.

Además de estas nuevas mejoras, el Alcalde y Nacho Cuesta anunciaron que seguirán las obras de mejora en todo el Campo, con trabajo en bordillos, escalones, y renovación de las luces, en especial en la zona del Bombé, donde se instalarán luces led a lo largo de todo el paseo.

Canteli no quiso aclarar el estado de su proyecto para instalar un equipamiento hostelero en el lugar del Pavo Real. “Está muy guapo, no sé por cuánto tiempo, igual lo quitamos nosotros”, bromeó. Después, a nuevas preguntas de los periodistas sobre el famoso restaurante que quiere poner allí contestó con otra pregunta: “¿Alguna vez me visteis cambiar las ideas desde que entré aquí?”.

El Alcalde concluyó que el Campo “está muy bien como está” y que “ya quisieran otros”. Nacho Cuesta aportó algunos detalles más concretos sobre las obras de recuperación del kiosco de De La Guardia, que lleva andamiado desde que la anterior adjudicataria dejó los trabajos a medias en 2015.

Ahora ya se han estabilizado las columnas y se ha montado la estructura básica de la cúpula. Luego se montará una subestructura de madera, el revestimiento de zinc y los elementos decorativos más pequeños. El trabajo de albañilería será el último, pudiendo estar finalizada la obra, señaló Cuesta, para finales de junio, dentro de dos meses.