Canteli se mantiene firme e insta al Principado a parar la “aberración” del traslado de Minas

Sin moderar su discurso, el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, defendió ayer que el traslado de la Escuela de Minas al campus de Barredo “no solucionará los problemas ni de Oviedo ni de Mieres”. Confía en que la mudanza aún se pueda parar y que el rector de la Universidad, Ignacio Villaverde, de marcha atrás. Sería, a tenor de las reflexiones que hizo ayer, beneficioso tanto para la capital regional como para la villa hullera. “No hay nada definitivo aún, vamos a defender lo que es nuestro y espero que el Rector reaccione ante esta situación que no tiene recorrido ninguno, que deje la Escuela donde está y que gaste el dinero en hacer edificios nuevos para que la Universidad pueda desarrollarse”, aseguró.

El de exhibir el elevado coste – a juicio de Canteli– que supondría el plan de reordenación académico que plantea Ignacio Villaverde es una de las balas que se guarda en la recámara el regidor ovetense. “El Principado tiene que pensar que es una aberración lo que se quiere hacer, no soluciona nada. Lo repetiré cuarenta veces si hace falta, Minas existe en Oviedo, pero si se va a Mieres acabará desapareciendo”, defendió. Por eso espera que el Consejo Social –que se celebrará en mayo y en el que está representado el Principado, la patronal FADE y los sindicatos UGT y CC OO– acabe por tumbar el proyecto del Rector. “Están a tiempo”, dijo.

Precisamente, uno de los peldaños que ha tenido que superar estas últimas semanas el plan de Villaverde era el paso por el claustro universitario. Allí el Rector no se encontró con demasiada oposición a la mudanza. “¿Cuántos son el claustro?”, cuestionó Canteli, “Oviedo tiene 220.000 habitantes y estoy seguro que el 90% no quiere que la Escuela de Minas se vaya a Mieres”. Y concluyó: “El plan no tienen ningún recorrido, que escuchen a la gente y a los ovetenses, que saldrán a la calle a manifestarse para decir no al traslado”.

La vía de la manifestación no le convence a todo el mundo. El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Wenceslao López, considera que la protesta sería un “error, existen otros cauces para discrepar”. El socialista también resaltó que “es la primera vez que veo a un alcalde de Oviedo insultar al rector de la Universidad y agredir a la autonomía universitaria, como si fuera su enemiga”. Canteli había asegurado que la institución académica debe tener en cuenta el peso de la capital asturiana sobre el PIB regional, en torno al 20%. Mientras que López resaltó que los socialistas “defendemos la permanencia de Minas en Oviedo, pero por diferentes motivos y por diferentes principios”.

La Escuela concluye que el grado de Renovables no se solapa con otros estudios

La dirección de la Escuela de Minas ha realizado un exhaustivo estudio sobre el nivel de solapamiento que tendría el grado de Ingeniería de Energías Renovables y Sostenibilidad con otros estudios que se imparten en el seno de la Universidad de Oviedo y ha llegado a la conclusión de que el grado de coincidencia es mínimo con la inmensa mayoría de las titulaciones con las que podría entrar en conflicto. El grado había sido una idea del propio centro ovetense y, más en concreto, de su antiguo director, Francisco Blanco Álvarez, que es el que ha hecho este estudio. Lo hace, además, después de que el Rector hubiera asegurado que se necesita más tiempo para analizar los fundamentos de esta titulación antes de tomar una determinación sobre a dónde llevarla. En la puja por acoger el grado están el Campus de Mieres y la Escuela de Ingeniería de Gijón. La Escuela de Minas, evidentemente, ha defendido de manera vehemente que los estudios se lleven a Oviedo, con el objetivo de revitalizar el centro.

Según las conclusiones del estudio realizado por la Escuela, la descarbonización hacia la que se encamina la economía europea y, por inclusión, la española y la asturiana, hacen que este nuevo grado sea muy conveniente. Para sostener su análisis, la dirección del centro ha tenido en cuenta, por ejemplo, que casi todos los grados de la rama de ingeniería tiene las mismas asignaturas en el primer curso. Ya en los posteriores es cuando comienza la diversificación y la especialización de los estudios. En un principio, la Universidad había asegurado que el nuevo grado tenía un alto nivel de solapamiento con los estudios de Ingeniería de los Recursos Mineros y Energéticos que se imparte en la Escuela Politécnica de Mieres y con el grado en Ingeniería Eléctrica de la Escuela Politécnica de Gijón. Con ninguno de los dos el grado de coincidencias es demasiado elevado.

En su análisis, la Escuela de Minas defiende también que “el grado de Ingeniería de Energías Renovables es muy interesante puesto que concentra muchas temáticas dispersas en diferentes asignaturas de varias titulaciones ya implantadas lo que facilita al estudiante que quiera ser competente en esa materia no tener que matricularse en dicha dispersión de titulaciones”.