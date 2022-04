Cárcel para un hostelero por “martirizar” a los vecinos con la música alta de su pub

El avilesino de origen dominicano Luis V. A., que regentó un pub en el número 18 de la calle Jesús de Oviedo entre 2017 y 2020, se dedicó durante meses a poner la música sin ninguna limitación hasta altas horas de la madrugada, haciendo caso omiso de las reiteradas órdenes del Ayuntamiento para que dejase de hacerlo, incluso cuando ya le habían precintado los equipos y cerrado el local. Él, sin embargo, no dejó de organizar, los domingos por la noche, actuaciones de DJ, que anunciaba diciendo: “Si no eres un pringao que tiene que madrugar los lunes...”. Los vecinos, que se encontraban a medianoche con el “cumpleaños feliz” retumbando por todo el edificio, terminaron enfermando.

Pero aquello terminó. El local perdió la licencia ante tanto incumplimiento y ahora está cerrado. Y el hostelero que lo regentó acaba de ser condenado a dos años y nueve meses de prisión por un delito contra el medio ambiente en su modalidad de contaminación acústica con grave riesgo para la salud. Al tratarse de más de dos años de cárcel tendrá que ingresar en un centro penitenciario. Además, debe pagar indemnizaciones por 26.000 euros a los cuatro afectados, sin olvidar una multa de 5.400 euros.

Luis V. A. no será el primer hostelero español que tenga que pisar la cárcel por contaminación acústica –el Supremo confirmó en marzo una condena de tres años y medio para el dueño de un bar por un comportamiento parecido–, pero muy posiblemente sea el primero en Asturias, según indican los abogados del caso.

La magistrada María Elena González, titular del Juzgado de lo penal número 2 de Oviedo, impone una pena a medio camino entre la solicitada por el fiscal, de dos años y medio, y la de las acusaciones particulares, ejercida por los vecinos bajo la dirección letrada de José Manuel Fernández González y Astor Prendes, quienes mantuvieron tres años y medio.

“El acusado denota un gran desprecio hacia los vecinos del inmueble”, señala la sentencia

La jueza resalta que la contaminación acústica “es un ataque contra la salud y el medio ambiente, de obligado tratamiento penal”, “para cuya consumación no resulta precisa la constatación objetiva de unas lesiones”. En el caso del local de la calle Jesús, la magistrada indica que está acreditada la “reiterada infracción de la normativa en materia de ruidos por parte del acusado, prolongada en el tiempo; de las sucesivas visitas de inspección que fueron realizadas en el local en cuestión por parte de agentes de la Policía Local, que incluso llegaron a acudir a los pisos situados sobre el local vestidos de paisano para hacer mediciones sin alertar al acusado; de los medios empleados por el acusado para burlar, tanto la limitación de 85 decibelios establecida en la licencia municipal, mediante la desconexión del limitador de sonido, como los precintos llevados en su equipo musical”.

La sentencia recoge el sufrimiento que acumularon los vecinos durante meses. Una de ellas, que calificó la situación de “calvario”, desarrolló una sordera de tanto apretar la mandíbula a causa del estrés, sus hijos tenían problemas de concentración y debían marcharse a la segunda residencia para poder descansar. Otra afectada confesó que las fiestas agravaron sus síntomas ansioso-depresivos, porque era incapaz de dormir. También tuvo que poner algunos días tierra de por medio porque “aquellos niveles de ruido eran intolerables”. “No se podía vivir en aquella casa”, añadió una de las afectadas. Otro vecino desarrolló hipertensión.

El acusado, añade el fallo, “se limitó a negar que en su establecimiento hubiera música en directo, y negando asimismo haber desconectado el limitador sonógrafo; sin embargo, fue muy elocuente al manifestar: ‘No me vale que me lo diga la Policía Local’, insistiendo en que debía ser ‘la autoridad competente’, y denota una absoluta falta de respeto y consideración tanto a la autoridad como a los agentes; como también denotó un gran desprecio hacia los vecinos del inmueble, llegando a afirmar que la música de su local superaba los decibelios porque la Comunidad no había hecho reformas en el patio de luces y el agua que caía afectaba a la insonorización”.