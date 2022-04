“La educación debe formar estudiantes competentes, no como antes, que aprendíamos las cosas para olvidarlas al día siguiente”. La reflexión la hacia ayer el director del colegio Santa María del Naranco, Jaime Nicolás Alvarodíaz, unos segundos antes de inaugurar unas jornadas sobre la innovación en los centros educativos en el que profesores de toda España discutieron cómo mejorar las técnicas de enseñanza. “La educación es un proceso que se hace hoy, pero con la perspectiva del mañana”, reflexionó. El colegio ovetense fue un fervor de I+D. Pere Marqués, coordinador de las jornadas, puso el acento en que “es bueno tanto conocer las buenas experiencias, aquellas que son muy innovadoras, como aquellas que no salieron tan bien, para saber qué cosas no deben repetirse”. Mientras que la coordinador de área del servicio de Inspección Educativa de la Consejería, Ana María Figueiras, aseguró que “la innovación debe ser una de las principales piedras del sistema educativo, es una necesidad”. En la jornada participó la concejal de Educación, Lourdes García, que aseguró que “con la pandemia hubo una partida para la compra de equipamiento informático que funcionó bastante bien”.