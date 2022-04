“No tengo una voz que suela gustar, no es como las que salen en ‘Operación Triunfo’ ”

Joe Crepúsculo (Sant Joan Despí, 41 años) es un músico multiestilo: lo mismo le da al rock que al tecno. Esta vez le ha dado por la electrónica. Este barcelonés, aunque afincado en Madrid, actuará hoy en la sala Tribeca de Oviedo para presentar su disco “Trovador Tecno”. La actuación comenzará a las nueve de la noche.

–Su discografía es muy variada, va del rock al tecno, ¿qué tipo de concierto va a ofrecer?

–Presentaré las canciones del disco nuevo con algunas antiguas. Traemos sintentizadores, electrónica y una cacharra que suena fabulosa, va a ser una fiesta.

–¿Por qué esa variedad?

–He ido variando. Cada disco tiene su rollo, pero siempre hay un denominador común, hago pop que son canciones con su estrofa y estribillo, y luego está mi manera cantar.

–¿Qué le pasa a su forma de cantar?

–No es una voz que suela gustar. no es como las que salen en Operación Triunfo. Es diferente.

–¿La variedad de estilos es para no aburrirse?

–Influye mucho lo que me apetezca hacer en cada momento. No pienso en lo que le gusta a la gente, eso sería un error, pienso en lo que me gusta a mí. He tenido suerte de poder tocar mucho y de que el proyeto haya ido funcionando, porque pensé que no tenía cabida.

–¿Y eso?

–Porque es un proyecto muy underground. Pero cuando salió la canción “Fábrica de baile” fue un hit, tener una canción conocida siempre te abre puertas.

–¿Y el último es de música electrónica por alguna razón?

–Quería centrarme en un estilo que había estado denostado en los 90 y darle un giro, una relectura. Se le trata de forma peyorativa, pero soy de Barcelona y viví la época del Chasis o el Escorpia.

–¿Y cómo va evolucionando usted como músico?

–Intento mejorar, ser más profesional. Con este disco estoy contento tiene un buen nivel letrístico, creo que es el mejor. Tienen canciones muy rápidas para que la gente baile

–¿Y cómo trabaja?

–Trabajo mucho. Me levanto por la mañana y me pongo ya a hacer música. Para mí esto es como un trabajo de oficina. Por eso saco tantos discos.

–¿Se venden discos?

–Nunca he vendido muchos discos, ni he estado en lista de los más vendidos, pero es algo que no me quita el sueño. Lo que veo es que ahora hay más facilidades, un grupo que empieza no necesita sacar un disco ni un vinilo, le sierve con estar en “spotify”. Ahora para promocionarte basta con usar las redes sociales y mostrar que tu vida es interesante. Parece que hemos pasado de vender manzanas a melones.

–¿Por qué esa visión tan triste en algunas de las canciones?

–Me gusta que las letras hagan pensar. En el último disco tengo una canción que se llama “Velo de malla” que habla de Schopenhauer, de la capacidad de conocer la realidad, es la más rápida del disco, lo que me parece muy divertido.

–¿Está volviendo el público a los conciertos?

–La gente cuando se toma tres birras ya se olvida de todo. La música en vivo ha vuelto, pero hay muchos conciertos, los músicos necesitan hacer conciertos. Hay una oferta muy amplia para unos bolsillos que no son tan anchos como antes. La gente no puede ir a todo. Probablemente, este año haya festivales que no se llenen.