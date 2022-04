La Corredoria exige más médicos para su saturado centro de salud: “Es vergonzoso”

“Tenemos el mejor centro de salud que puede tener Oviedo, tenemos el barrio más grande de la ciudad, pero solo tenemos diez plazas para médicos fijos que ahora mismo las están cubriendo cuatro”. La reflexión la hacía ayer la presidenta de la Asociación de Vecinos de La Corredoria, Maite Orozco, frente a las puertas de este equipamiento sanitario que, según su versión, languidece. Las cuentas no les salen a los vecinos. “De los cuatro médicos que hay, uno está de baja y otros tres son los que están atendiendo a los pacientes. Hoy mismo uno ha tenido que ir a una urgencia con lo que los dos que quedan están a tope, no pueden dar más de sí”, agrega Orozco. Y, claro, ante este panorama, los vecinos claman por una urgente solución.

Según las cuentas que manejan los vecinos, cada médico tiene a su cargo a unos 1.600 pacientes. “A diario tienen que atender a 50 o 60 personas, es vergonzoso, no podemos permitir que cada vez que salen plazas para reemplazar médicos los que se vean beneficiados sean el resto de centros de salud y no nosotros”, protestó Orozco. A su espalda, decenas de vecinos sostenían carteles en los que se reclamaba “una sanidad digna”. “Yo soy una de las afectadas, mi médico lleva seis meses de baja y me han atendido ya tres diferente y cada uno te da unas pastillas distintas. Eso no puede ser, tenemos que tener un mayor control”, protestó la vecina, “llevamos tiempo diciéndolo, pero ahora ya lo pedimos a gritos; estamos sin médicos en La Corredoria”.

En la protesta también participaron la diputada portavoz de Salud del PP en la Junta del Principado, Beatriz Polledo, que denunció la “precariedad” que sufre el ambulatorio. “No se puede permitir que los médicos atiendan a 60 pacientes cada día, cuando la recomendación del Servicio de Salud del Principado (Sespa) es de 45, y las listas de espera son de cinco o seis días en el mejor de los casos; la atención telefónica está saturada; hay colas en los mostradores; una saturación que provoca que los vecinos opten por ir por Urgencias”, denunció.

Por su parte el concejal de Economía del Ayuntamiento de Oviedo, Javier Cuesta, “este barrio demanda mucha atención sanitaria, hay mucha población joven con niños, y también bastante mayores. Este centro de salud siempre ha tenido más demanda que posibilidades de respuesta y con la pandemia esta situación, además, se ha reproducido”. La intención del PP es preguntar en la Junta por la situación del centro de salud.