El Principado, sobre el traslado de Minas: “Pensaremos en lo mejor para Asturias”

El consejero de Universidad, Borja Sánchez, le tiró un capote ayer al rector, Ignacio Villaverde, que se ha encontrado con una frontal oposición en Oviedo a sus planes de trasladar la Escuela de Ingenieros de Minas al campus de Barredo en Mieres. Sánchez mostró su “total respeto a los tiempos y a los procedimientos de los órganos universitarios”. El alcalde de la capital asturiana, Alfredo Canteli, había apelado directamente al Gobierno regional para que parara la mudanza –que calificó como una “aberración”– apelando al alto coste que iba a suponer el traslado, a la vez que exigía a la institución académica que respetara el peso que la ciudad tiene sobre la economía asturiana. Cifrado, según calculó, en más de un 20%.

Borja Sánchez fue escueto en sus valoraciones. De hecho, aseguró que “el Gobierno regional opinará (sobre los planes estratégicos de la Universidad) en el momento procesal adecuado y pensando siempre en lo mejor para Asturias y para la Universidad, para todos sus campus: Oviedo, Gijón y, por supuesto, también para Mieres”. En un principio, el Principado tendrá la oportunidad de expresar su opinión en el Consejo Social de la Universidad, donde cuenta con cinco representantes.

También el rector habló ayer del momento en que no habrá retorno. “Si los órganos de gobierno de la Universidad acuerdan” trasladar la Escuela de Minas a Mieres “ya no habrá marcha atrás”. Así lo advirtió Ignacio Villaverde, que llevará este viernes a una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno sus planes estratégicos. Uno de ellos, el de infraestructuras, propone sacar los estudios mineros del edificio de la calle Independencia de Oviedo y llevarlos a la Escuela Politécnica de Mieres, en el campus de Barredo. Pese a las alegaciones presentadas y a las críticas públicas que ha vertido tanto la dirección de la Escuela como el Ayuntamiento de Oviedo, el equipo de Villaverde se ha mantenido firme en su decisión que, según recalcó ayer el máximo responsable académico, “se toma no solo pensando en el interés de la Universidad sino también en cómo la Universidad puede contribuir al interés común”.

El alcalde ovetense, Alfredo Canteli, advirtió esta semana de se producirá “un conflicto institucional de primer orden” si Minas sale de la capital. Sobre esto, el Rector volvió a insistir en que “no vamos a contribuir a ese ruido ni a ese lío permanente sobre un asunto sobre el que tiene que pronunciarse la comunidad universitaria”. “Lo ha hecho en el Claustro –afirmó–, mañana (por hoy) lo hará el Consejo de Gobierno en el sentido que sea y el resultado de ese debate lo elevaremos al Consejo Social (previsiblemente, el mes que viene)”. Precisamente, a ese último órgano es al que se aferra el Ayuntamiento de Oviedo y los defensores de Minas. “El Consejo Social cumplirá con sus funciones como lo ha hecho en otras ocasiones”, comentó en este sentido Villaverde.

Sobre la posibilidad de que se convoque una manifestación en contra del traslado de Minas, el Rector aseguró que “no hay marcha atrás” si los planes estratégicos son aprobados por la Universidad. “En eso consiste la autonomía universitaria”, remarcó. Y comparó el Consejo de Gobierno de hoy con el Pleno de un Ayuntamiento. “A mí nunca se me ocurriría desautorizar o desacreditar, aunque nos afectase, una decisión que adopta un órgano de gobierno de una institución que además fue elegida democráticamente. Así que pido ese mismo respeto para las decisiones que toma la Universidad”, remató.

Lo que dan por perdido los defensores de que la Escuela de Minas continúe anclada en Oviedo es la votación que tendrá lugar hoy en el conocido como Consejo de Gobierno, en el que el Rector de la Universidad contará –muy probablemente– con un apoyo mayoritario. Ni siquiera tratarán de influir entre los miembros de la mesa porque aseguraba ayer “no merece la pena”. Diferente será el Consejo Social donde los defensores de Minas sí que ven posibilidades de victoria.