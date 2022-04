Santa Bárbara busca alternativas para evitar un parón de su producción en Trubia

Santa Bárbara trabaja a contrarreloj para buscar “la mejor de las alternativas” para evitar que la salida de 155 trabajadores eventuales (contratados a través de una empresa de trabajo temporal) pare la producción de la Fábrica de Armas de Trubia que tiene entre manos importantes contratos internacionales con los que cumplir. El secretario general de la compañía, Ángel de Álvaro, aseguró que “estamos trabajando internamente para buscar la mejor de las soluciones porque Santa Bárbara tiene que cumplir con sus compromisos”. La salida de estos trabajadores está motivada por una inspección de Trabajo –tras una denuncia del sindicato CSI– en la que había detectado que había presencia de cromo y níquel (dos productos catalogados como cancerígenos) en los talleres de armado y soldadura (los de calderería). Con la ley laboral en la mano, los empleados de las ETT no pueden pisar el taller. Y así se lo hizo saber hace unos días la inspección de Trabajo a la empresa.

De Álvaro aseguró que “buscaremos una alternativa para que no nos afecte en nada”. Para empezar, Santa Bárbara ha tenido que acatar el mandato de la Inspección. No le quedaba tampoco otra alternativa, de lo contrario se hubiera expuesto a una importante sanción. Y, por su parte, este organismo le ha dado hasta el once de mayo para que regularice la situación. Randstad –que es la ETT que venía surtiendo de mano de obra a la fábrica trubieca– le ha ido comunicando estos días a los 155 trabajadores afectados que iba a tener que rescindir sus contratos, lo que ha causado un enorme malestar e incertidumbre entre muchos de ellos. “Yo tenía contrato hasta comienzos de julio y esto ahora es una faena”, manifestaba uno de ellos tras conocer la decisión, “no sé qué va a ser de nosotros”.

En eso, en su futuro ha comenzado a trabajar la dirección de la factoría. Los sindicatos, de hecho, estaban ayer un poco perdidos. “No sabemos cómo se va a solucionar”, reconocía un representante sindical. Un laberinto laboral. “Tenemos un problema donde hasta ahora no lo había al que nos hemos visto arrastrados”, señaló Joaquín Puga, portavoz de CC OO. Y añade que una de las soluciones por las que podría optar ahora la compañía es por la de aglutinar a este personal en una subcontrata que, en principio, no tendría las limitaciones que tienen las ETT. Una vía de escapa que, no obstante, a Pablo Coto de la CSI y presidente del comité de empresa, le plantea dudas por su “encaje legal”.

El secretario general de Santa Bárbara apuntó durante la presentación de un polo tecnológico empresarial de I+D sobre la industria de la defensa en Asturias que “el cambio de criterio de la inspección de Trabajo, a la que en la inspección de 2018 le pareció que todo estaba bien, nos ha llevado a que no pueda haber empresas de trabajo temporal en las tareas de calderería, pero solo afecta a las ETT, no a empresas externas”. Con lo que los planes de la compañía parecen claros. También resaltó que las medidas de protección y prevención en la fábrica son “escrupulosas, también para los trabajadores de ETT, Trabajo no dice que haya un déficit de medidas de seguridad”. Y añadió que se descarta traer a personal de la factoría de Sevilla. “Esto se solucionará en Asturias y con empresas asturianas”, señaló.

Mientras que el portavoz de la compañía hacía estas declaraciones en el centro de Oviedo, a las puertas de la fábrica en Trubia la CSI tenía convocada una asamblea de trabajadores para, en palabras de Pablo Coto, “explicarle a la gente lo poco que nosotros sabemos sobre el tema”. Abundaron las preguntas sobre los planes de la compañía. A mayores, ayer en Madrid comenzaron las negociaciones para renovar el convenio colectivo de la fábrica asturiana, con la constitución de la mesa negociadora de los sindicatos. Sin propuestas concretas, por el momento.