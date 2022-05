“La SOF ya no va a seguir organizando las fiestas, hay que buscar nuevos caminos”

Alfonso Camba (Oviedo, 1948) acaba de finalizar su etapa como presidente de la Sociedad Ovetense de Festejos (SOF), un puesto al que accedió tras ser vicepresidente en este primer mandato de la nueva época de la entidad, ya desligada de la tutela municipal. Camba ya había sido anteriormente, en los años noventa, vocal de la entidad.

–Se despide de la SOF

–Sí, mi etapa terminó el 18 de abril, una vez que tomó posesión la nueva junta de gobierno. Fue un honor haber sido presidente de la SOF y también tener a ciertos compañeros a mi lado, como Elías Aguirre, el socio número uno, o Juan García, con los que compartí mucho.

–¿Qué balance hace de su etapa?

–Agridulce. La parte agria viene por la cantidad de deslealtades, traiciones y zancadillas internas que sufrí en este periodo. Y la parte dulce fue bastante más rica, y tuvo más relación con lo exterior a la SOF, con la relación con las instituciones, las empresas, con la satisfacción de haber dado por primera vez el vino de Cangas junto a un bollo de máxima calidad. También por haber tenido algunas ideas como la de hacer que el Día de América crezca o la de poner sobre la mesa la idea del menú del Día, que desarrollamos junto al Ayuntamiento, Nacho Manzano y las asociaciones de hostelería. También tengo que mencionar el trabajo de Luis Delgado, que era secretario de la Junta de Gobierno, que lanzó por primera vez la idea de pelear para conseguir el título de “Fiesta de Interés Turístico Internacional”.

–¿Cómo había llegado a la ejecutiva de la SOF?

–Por mediación de Juan García. Cuando la SOF estaba en un momento difícil, él pensó que había que hacer algo, y me planteó crear una candidatura. En ese momento ya había una definida, que acabó presentándose, y otra que se estaba definiendo, en torno al actual presidente. Nos pusimos en contacto con él e intregramos las dos en una, llegando a un compromiso de que la presidencia sería rotatoria.

–¿De quién fue la idea?

–La idea partió de mí. Fue una propuesta que hice porque no avanzábamos con la confección de la candidatura. La salida fue que la presidencia sería rotatoria. Eso se aceptó y por acuerdo decidimos que él ocupara primero la presidencia. Estábamos en el entendimiento en ese momento.

–Luego, cuando le tocó la presidencia, llegaron los años de la pandemia.

–El 2020 y el 2021 fueron años difíciles, pero a veces las dificultades agudizan el ingenio. Posiblemente, si no, no se hubiera creado el Menú del Día de América. Pero fue duro, en especial el año 2020. Y pasé con bastante tensión el reparto del bollo, en medio de unas medidas sanitarias estrictas y cambiantes. Días antes, incluso, llegamos a pensar que se podría suspender. Tengo que agradecer el comportamiento ejemplar que tuvieron los socios en el reparto. A pesar de todo la música latina no dejó de sonar y se hizo una exposición con el Real Oviedo, dos historias de Asturias para el mundo. El club nos cedió para ello materiales antiguos y pudimos sumar la muestra al 70.º aniversario del Día de América.

–En 2021 no hubo desfile, pese a que sí hubo fiestas. ¿No cree que podía haber habido carrozas?

–Lo valoramos, pero el riesgo era grande. Los niveles de contagio eran muy elevados y no era cuestión de arriesgarse. La salud está por encima de todo y tiempo tendremos a organizar otros Días de América en Asturias.

–¿Qué vigencia tiene hoy esa fiesta? ¿Hay que cambiarla?

–Las cosas tienen que evolucionar, hay que innovar. Hoy no son los asturianos los que se van a América, sino que son los americanos los que vienen aquí, y lo que en su día era un homenaje a los que se iban, tiene que ser también a los que ya están y mantienen aquí vivas sus costumbres y su folclore. Esa es la asignatura pendiente.

–No ha sido esta su primera vez en la SOF

–No, estuve de 1999 a 2003 como vocal, en la época en la que la SOF organizaba todas las fiestas en Oviedo. Hoy esa potestad la tiene la concejalía de Festejos, y la SOF tiene la parcela del desfile y el reparto del bollo y el vino. Hay que adaptarse, no podemos pensar que la SOF va a seguir organizando las fiestas de Oviedo. Por lo tanto, tiene que echar imaginación y buscar nuevos caminos de coexistencia con el Ayuntamiento.

–¿Cómo se hace eso?

–Es un cambio difícil, porque la SOF no tiene medios, no los ha podido generar todavía, para empezar a caminar sueltos. Es difícil pero ahora viene una normalización, aparente, y será el momento de poner las bases para garantizar su futuro.

–¿Por qué no se presentó a la reelección?

–Lo medité bastante, pero me generaba bastante tensión. Quieras que no, cuando organizas algo tienes que estar muy pendiente. Además, tampoco vi unas condiciones adecuadas para poder dar un paso adelante, como tener un buen equipo.

–¿Hay implicación, participación real de los socios?

–El socio de la SOF es muy apático a la hora de participar en los procesos. Venimos de una época en la que se le daba todo hecho y va a costar trabajo erradicar eso. Va a ser difícil.

–¿Cuántos socios tienen ahora?

–En la lista, unos 4.000. Puestos al día en el pago de cuotas, unos 1.800. A las asambleas vienen 10, 11 ó 12. No fue así en la del 24 de marzo, que vinieron unas 60 personas, pero esa estaba preparada para, de alguna manera, entorpecerla.

–¿Con qué fin?

–No lo sé, supongo que para desacreditarme.

–Le tocó, antes, la polémica de los chiringuitos. Usted se mantuvo al margen.

–Sí, mi posicionamiento como presidente de la SOF fue mantener la sociedad al margen, y ese planteamiento fue respaldado en la junta de gobierno. No podíamos estar en la batalla política.

–¿Y cuál es su opinión personal sobre chiringuitos y casetas?

–Los dos modelos van a ser un éxito. Pongas lo que pongas, vas a tener gente.

–¿Quiere despedirse de los socios?

–Sí, me gustaría expresar la satisfacción que tengo por haber llevado a la SOF por un camino alejado del enfrentamiento.