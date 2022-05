“He crecido como persona”, dice el maquinista al que un tren cortó un brazo

“Como resultado del accidente he perdido un brazo, pero he crecido como persona”. Así, “mucho más animado”, explica el maquinista de 56 años atropellado por un tren en la estación de Renfe de Oviedo, el pasado 25 de abril, cómo trata de afrontar su nueva vida sin una de sus extremidades superiores, pero rodeado de amigos y familiares que cada día le cargan las pilas para mirar al futuro y dar gracias por haber sobrevivido a un accidente tan grave.

J. C. A., que prefiere no desvelar su nombre completo por cuestiones de intimidad, se encuentra ya en planta. Desde el HUCA mira con retrospectiva aquellos fatídicos segundos en los que el tren conducido por una compañera se le echó encima, dejándole atrapado durante unos minutos. Está convencido de que ha salido vivo gracias a la encomiable labor de bomberos y sanitarios. “Me he dado cuenta de la profesionalidad y entrega de las personas que me han salvado la vida”, indica a través de una escueta carta cuyo contenido íntegro ha querido difundir a través de LA NUEVA ESPAÑA.

A su habitación de la cuarta planta del hospital, en la que se encuentran los pacientes de Traumatología, no paran de llegar mensajes de ánimo y cariño, y por la misma pasan a diario varios profesionales del complejo a los que incluye en sus agradecimientos como artífices de su buena evolución.

El trabajador llegó consciente al hospital al mediodía del lunes de la semana pasada tras ser rescatado bajo el tren por los bomberos. En La Cadellada fue operado de urgencia y, aunque los médicos valoraron la posibilidad de intentar recuperar el brazo que le había seccionado el convoy, esa opción resultó inviable, Los médicos trataron entonces de garantizar su supervivencia y de procurarle una recuperación para volver a realizar una vida prácticamente normal.

Las heridas del impacto también le hicieron perder la falange de un dedo del pie y ahora, tanto médicos como familiares, centran sus esfuerzos en ayudar al paciente a mantener un buen estado de ánimo y afrontar con ganas la adaptación a una nueva vida que, aunque más difícil, le dará la posibilidad de reinventarse y seguir disfrutando de los suyos.

Mientras tanto, la compañía Renfe y el sindicato de maquinistas Semaf continúan con las investigaciones para esclarecer las causas del accidente para valorar, si fuera necesario, la revisión de los protocolos de actuación en la estación con la finalidad de evitar episodios similares. Para facilitar las investigaciones, la compañía mantuvo las vías 7, 9 y 11 cerradas al tráfico de trenes durante las jornadas siguientes al siniestro, que tuvo lugar en una zona sin acceso para los viajeros.