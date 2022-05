La profesora de Musicología de la Universidad de Oviedo María Sanhuesa ha rastreado la vida del ilustrado asturiano Gaspar Melchor de Jovellanos buscando información sobre su educación, sus dotes y sus gustos musicales. De todo ello habló ayer en el RIDEA (Real Instituto de Estudios Asturianos), en “Lírica y voz en la obra de Gaspar Melchor de Jovellanos”, la conferencia con la que inauguró el IV ciclo “De la Ilustración a la actualidad: 260 años de lírica en España” que organiza el RIDEA en colaboración con la Asociación Cultural “La Castalia”.

“La música estuvo siempre presente en la trayectoria vital de Jovellanos”, indicó María Sanhuesa, y a lo largo de su exposición fue dando argumentos a favor de esa afirmación. Contó que Gaspar Melchor de Jovellanos no era él único melómano de su familia y que entre sus hermanos había uno, “don Alonso”, que estaba considerado un violinista de talento. Revisando la documentación y los textos de los contemporáneos del jurista gijonés, María Sanhuesa encontró referencias sobre las cualidades de su voz, que Carlos González de Posada describió como “suave, clara y entonada” y Juan Agustín Ceán Bermúdez calificó como “agradable y bien modulada”.

A Jovellanos le gustaba cantar y, según contaban sus coetáneos, solía acompañarse de la guitarra. Disfrutaba de la música popular y seguía la carrera de las cantantes de éxito de la época.

Sanhuesa contó que, durante su estancia en Sevilla, Jovellanos frecuentó la tertulia de Pablo de Olavide, y para ella escribió un par de piezas teatrales, “Pelayo” y “El ladrón horado”. En Madrid mantuvo “una frenética vida social”, “asistía a representaciones de ópera y a bailes de sociedad; no se perdía una”, añadió la musicóloga; y en 1790, cuando fue obligado a regresar a Gijón, por sus vínculos de amistad con el banquero y ex ministro Francisco Cabarrús, hizo “de la necesidad virtud” y emprendió la que Sanhuesa considera “una de las grandes obra de su vida”, que no es otra que la creación del Real Instituto Asturiano, inaugurado en enero de 1794 en Gijón.

La de ayer fue la primera de las tres conferencias que el RIDEA dedicará a la lírica durante este mes y que María Sanhuesa coordina junto a la también profesora Begoña García-Tamargo. La segunda, el 10 de mayo, correrá a cargo del compositor y organista de la Catedral, Guillermo Martínez, y se titulará “De niño cantor a compositor: impronta y esencia de mi música lírica”.