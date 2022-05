Santa Bárbara Sistemas tuvo que prescindir hace una semana de 155 empleados de las empresas de trabajo temporal (ETT) que engordaban su factoría por mandato de la inspección de trabajo que, tras una revisión a la fábrica, determinó que estos trabajadores estaban expuestos a productos que tienen la consideración de cancerígenos. Con la ley en la mano estos empleados no pueden hacer este tipo de trabajos, reservados solo para aquellos que están en plantilla o en una subcontrata. La tensión entre este colectivo va en aumento. “Estamos preocupados, no sabemos qué va a pasar con nosotros aún y siguen pasando los días, necesitamos una solución y volver al trabajo, muchos tenemos hijos y familia”, reconocía ayer uno de los afectados. Mientras tanto, la compañía analiza diferentes escenarios para volver a nutrir de mano de obra sus talleres. El de soldadura, según señalaron los propios empleados, está funcionando al ralentí desde hace una semana, a la espera de que llegue la ansiada solución. Lo que no ha hecho Santa Bárbara es parar su producción, ya que tiene que cumplir con importantes contratos internacionales durante los próximos meses.

Mientras, los sindicatos están divididos. El martes por la tarde hubo una reunión del comité de empresa en el que se trató de consensuar un frente común que exhibir ante la compañía. No fue posible porque no hubo acuerdo. El problema estaba en la propia raíz del problema. La salida de estos trabajadores tiene lugar después de una denuncia en solitario del sindicato CSI que es, además, quien tiene la presidencia del comité de empresa. Aunque otras fuerzas sindicales dieron su respaldo a la medida impulsada por la inspección de trabajo, no están de acuerdo ahora con forzar demasiado las tuercas a la dirección de la compañía. Tras el fallido intento del comité de empresa de armar un frente común, la CSI organizó una asamblea de trabajadores a las puertas de la fábrica. Según Pablo Coto, presidente del comité de empresa, fue bastante numerosa, hubo un centenar de empleados, muchos de las ETT. “Nos mostraron su preocupación”, señaló. La intención del sindicato es iniciar cuanto antes movilizaciones en respuesta a lo que consideran una inacción por parte de la compañía. “No podíamos seguir con el carrusel de trabajadores de empresas temporales que había en la fábrica”, sostiene Coto. Y añade: “Nosotros lo que vamos a defender es que estos trabajadores se incorporen a la plantilla, como personal fijo, no nos valen otras alternativas como la de crear una subcontrata, si se hace eso tomaremos medidas legales”.