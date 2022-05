Han tardado más de doce años en juzgarlos. Por eso, la pena que les solicitaban de cuatro años de prisión por estafar a extranjeros con falsos premios de lotería se ha quedado en un año de prisión. Por imperativo legal, no pueden ser expulsados de España, sin olvidar que alguno de ellos ha obtenido la nacionalidad española durante este decenio largo. Cada uno de los cuatro nigerianos implicados en esta red de estafas afincada en Oviedo tendrá que pagar casi 2.500 euros de indemnización, así como una multa de 300 euros, según la conformidad alcanzada en la sección tercera de la Audiencia. El fiscal se mostró a favor de que C. O., B. A., N. F. U. y O. CH. A. no ingresen en prisión, siempre que no tengan antecedentes.

Los cuatro se enfrentaban inicialmente a una pena de cuatro años de cárcel y multas de 3.000 euros cada uno por engañar a seis ciudadanos extranjeros a los que convencieron a través de internet de que les habían tocado premios de lotería de entre 600.000 y 800.000. Para hacer efectivas esas cantidades, los “agraciados” tenían que pagar por adelantado unas supuestas tasas e impuestos. Según el escrito de acusación del fiscal, el grupo engañó al menos a media docena de personas residentes en Suiza, Alemania, Francia, Estados Unidos y Francia, a las que sacaron entre 2.320 y 85.311 euros.