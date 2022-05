Comienza la instalación de las cámaras del Antiguo: "El que tenga miedo, será por estar haciendo algo que no debe"

"Oviedo es una ciudad segura en general, pero esto va a ayudar a que la seguridad lo mejore, porque todos tenemos miedo a las cámaras: tú no vas con el coche si hay una cámara, ni haces diabluras donde sabes que las hay". El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, hacía esta reflexión este mismo viernes, en la plaza del Paraguas, al tiempo que dos técnicos de la empresa Aluvisa se disponían a instalar la primera de las catorce cámaras de videovigilancia que el Consistorio prevé para el barrio. El sistema estará operativo a finales de junio o en los primeros días de agosto.

Canteli, que acudió al Paraguas acompañado por el concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado, y por miembros de la Policía Local y de la propia empresa, señaló que la instalación de las cámaras no debe despertar ningún temor entre los ciudadanos. "Todo esto está autorizado. Delegación de Gobierno conoce perfectamente lo que estamos haciendo, y tampoco estamos inventando nada, lo hay en otras ciudades. Yo no tengo miedo a estas cámaras: el que tenga miedo, será por estar haciendo algo que no debe", afirmó el alcalde, que aseguró que el nuevo sistema no supondrá una merma en la presencia policial en la zona. "Esto tiene que ser un complemento, una ayuda para la policía. Si cabe, habrá que mejorar la presencia policial, pero nunca menos", señaló Canteli. El regidor asoció además la instalación de las cámaras con la erradicación de las pintadas en el Antiguo. "Seguiremos con las pintadas, limpiando el Oviedo Antiguo y el resto de Oviedo. Pero esto tiene que ser el inicio de esa rehabilitación del Oviedo Antiguo que es muy necesaria".

El concejal de Seguridad Ciudadana avanzó que la instalación de estas catorce cámaras es el primer paso para desarrollar un sistema de videovigilancia que incluirá otros puntos del concejo. "Se pondrán más, por supuesto. En el polígono de Olloniego vamos a poner otras 6 o 7, y estamos también en contacto con el polígono del Espíritu Santo para controlar nosotros las cámaras desde el edificio de Seguridad Ciudadana", señaló el edil, que también recordó que el sistema de videovigilancia irá acompañado del desarrollo de una app que permitirá a la Policía Local geolocalizar la vuelta a casa de los ovetenses que así lo soliciten. Una "vigilancia virtual" de se espera que esté operativa para inicios de 2023.

La cámara, con tres lentes, se instaló en una farola elevada en la esquina de San Isidoro con Máximo y Fromestano. Según explicó Aarón Martínez, ingeniero de Aluvisa, desde ese punto se controlan tanto esas dos vías como la totalidad de la plaza del Paraguas. Las cámaras cuentan con visión nocturna y una definición superior a los 20 megapíxeles, los que permite cubrir con nitidez todo ese ámbito. Aunque no cuentan con un software de identificación facial, esa definición permitirá también sacar imágenes nítidas de los rostros de los viandantes, lo que puede ser clave para identificar a los autores de un eventual delito. Gracias a sus tres lentes no tiene puntos ciegos, más allá de los que proporcionan los elementos arquitectónicos como puede ser el propio paraguas. Las cámaras, tal y como marca la legislación vigente, grabarán de seguido un máximo de 30 días. "La grabación del día 31 se hace automáticamente sobre el archivo del día 1", explica Martínez.

La instalación no duró más de 15 minutos. Durante el proceso, se dio la curiosa situación de que una vecina de la zona se acercó a Canteli para agradecerle que se instalen las cámaras en una zona especialmente golpeada por las pintadas y los botellones, que en ocasiones han derivado incluso en altercados y peleas.