El Principado, decidido a renunciar al plan del Cristo para actuar solo en su parcela

Este repliegue de las administraciones regional y local ante la negativa de la Seguridad Social a aceptar la valoración del convenio, ya caducado, que en su día suscribió con el Principado es a día de hoy una amenaza, pero no tanto una certeza. Pese al fracaso de los planteamientos iniciales del plan del Cristo, la Administración actuante y uno de los principales propietarios, que es el Principado, y el Ayuntamiento, su socio en esta operación como entidad responsable de la ordenación del suelo, deberían denunciar el convenio que fue suscrito entre ambos para volver a la casilla de salida. Sin embargo, ninguna de las dos partes parece, por ahora, dispuesta a dar ese paso.

Del otro lado, la tramitación prevista para el plan del Cristo, pendiente ahora de la aprobación inicial de una modificación parcial del PGO de Oviedo y de un plan especial, está completamente parada y no parece que nadie en el Ayuntamiento la vaya a reactivar. Por parte del Gobierno regional se ha lanzado la idea de plantear un estudio de detalle exclusivamente para sus terrenos en la parcela del Cristo. Este camino permitiría al Principado actuar directamente sobre sus terrenos en el viejo hospital sin necesidad de afrontar la lenta y compleja tramitación que exigía la ordenación de todo el ámbito tal como estaba previsto inicialmente.

Desde el Ayuntamiento, fuentes municipales insisten en que es posible todavía salvar la operación y que sería lo deseable para que esa zona de la ciudad no generara nuevas bolsas urbanas degradadas y aisladas de su entorno. En manos del Ayuntamiento, del Principado y de la Seguridad Social, una vez que la Comisaría ha salido, como la plaza de toros, de la ecuación, queda establecer nuevas reglas de juego que pongan a todos de acuerdo para acometer el planeamiento de toda el área.

“No vamos a permitir este mercadeo de las administraciones”, protestan los vecinos





Las nuevas noticias del fracaso del plan del Cristo han vuelto a causar un profundo malestar entre los vecinos del barrio, que se dicen “hartos” de asistir a “un mercadeo entre las administraciones” que no van “a permitir”. Así se expresó ayer Nacio González, portavoz de la plataforma SOS Viejo Hospital, un colectivo vecinal que en anteriores ocasiones ya ha protagonizado varias acciones de protesta para exigir a Ayuntamiento y Principado que avancen en la recuperación de los terrenos. Para los vecinos resulta difícil de entender que varias administraciones públicas, explica, no sean capaces de ponerse de acuerdo por “el bien de la comunidad” y, en su lugar, traten de sacar el máximo beneficio propio a cada una de las parcelas involucradas en la operación urbanística. SOS Viejo Hospital explica que llevan demasiados años con los terrenos del antiguo HUCA convertidos en una ruina y sin que ninguna Administración se haga responsable, como, añade, sucede cada vez que los vecinos avisan de coches mal aparcados y la Policía Local les contesta que no es un área en la que vayan a actuar. Ahora los vecinos lo que piden es “celeridad” y que se busquen “soluciones”. “Los problemas que hay ya los conocemos todos, en eso no hace falta que insistan, pero sí en que se pongan de acuerdo para buscar soluciones”, recalcó González. Otras zonas en rehabilitación, como la plaza de toros, concluyó, necesitan también hechos más que planes y fechas.