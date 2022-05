La primera Feria del automóvil de Oviedo ya calienta motores. La icónica –por su tremendo valor arquitectónico– nave de cañones y utillaje de la Fábrica de Armas de La Vega será el escenario de este evento que reunirá a 33 marcas de automóviles que pondrán a la venta 250 coches nuevos y seminuevos, con el objetivo de meterle la quinta a las matriculaciones de turismos, que llevan todo el año con el freno de mano echado en la región. La exposición abrirá sus puertas el jueves y las cerrará el domingo. Sobre la ubicación de la feria, el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, aseguró que “es un lugar magnífico”. La exposición está organizada por la propia entidad cameral, la Asociación de Automóvil del Principado (Aspa) y cuenta con la colaboración de LA NUEVA ESPAÑA y el Ayuntamiento de Oviedo.

Para conseguir que la feria se celebrara en La Vega fueron fundamentales, señaló Paniceres, la buena voluntad del Ministerio de Defensa, que es el propietario del suelo, y las gestiones realizadas por el Ayuntamiento y el Principado. “Queríamos buscar una iniciativa que aportara actividad económica para la ciudad y que ayudara a un sector que lo necesita”, aseguró Paniceres. Un evento de estas características era muy demandado por el propio sector. Lo destacó el presidente de la patronal asturiana de los concesionarios (Aspa), Rogelio Cuesta. “En el resto de grandes ciudades, en Gijón y Avilés, se lleva años haciendo ferias de estas características, y esto era algo que nos demandaban los propios concesionarios para Oviedo”, apuntó, “porque el sector no está viviendo sus mejores momentos, estamos pasando una crisis bastante complicada”.

En la presentación participó también el primer teniente de alcalde, Nacho Cuesta. “Cuando llegamos al gobierno hace tres años, uno de nuestros objetivos desde el Ayuntamiento era el de contribuir a la reactivación económica de una ciudad que estaba paralizada. Nos pusimos a trabajar desde todas las áreas con el objetivo de ayudar para que Oviedo fuera un referente de actividad económica, de creación de empleo y de riqueza, y esto solo se puede hacer de la mano de las empresas”, resaltó. De hecho, Rogelio Cuesta desveló que ya habían tratado de organizar esta feria hace unos años –durante el gobierno del conocido como tipartito (PSOE, Somos e IU)–, pero tiraron la toalla tras encontrarse muy poca receptividad. “Queremos que esta feria contribuya a atraer visitantes y a dinamizar y reactivar la economía de la ciudad de Oviedo”, agregó Cuesta. E insistió en que el emplazamiento es “insuperable”. Más en concreto, dijo que “esta progresiva utilización de un terreno tan importante como el de La Vega es transcendental y hay que ponerlo en valor”.

El encargado de desgranar las principales cifras de la feria fue el portavoz de la patronal Aspa, José María Salazar, quien destacó que existe un acuerdo con el nuevo aparcamiento del bulevar del Vasco para que los visitantes a la feria disfruten de unos precios especiales, más rebajados de lo habitual. “Cada uno de los expositores que participarán en el evento llevará entre diez y quince coches”, apuntó. Con lo que la suma apunta hacia los 250 turismos “El objetivo es vender y ojalá podamos vender todos los vehículos que pongamos en exposición. Pondremos todo de nuestra parte por llevar ofertas atractivas de cara a tener éxito”, agregó.

También desmenuzó la situación del sector de los concesionarios de coches, en horas bajas. “En cuanto a la evolución de las matriculaciones de vehículos nuevos en Asturias estamos un 50% por detrás del mercado nacional”, descifró, “si en España la caída es del 11%, aquí estamos bajando un 20%”. La explicación no está clara, pero los portavoces de la patronal aseguran que se debe a la tradicional evolución de la actividad económica asturiana que suele tener mejores resultados cuando la economía va con el viento a favor, y peores cuando los aires soplan en contra. “Estamos en una coyuntura que no es muy positiva, que está haciendo que se retraiga la demanda”, apuntó Salazar. No obstante, señaló que es positivo sobre la futura evolución de la actividad económica. “Todos los indicadores apuntan hacia un crecimiento”, resaltó. En la presentación participaron también Isabel Barja, secretaria general de Aspa; Eduardo Suárez, gerente de LA NUEVA ESPAÑA, y Alfredo García Quintana, concejal de Turismo.