Nacho Cuesta: “Estamos fuera del carril, pero el plan del Cristo todavía se puede reconducir”

El plan del Cristo está “fuera del carril”, pero todavía hay tiempo, oportunidad y voluntad para devolverlo a su sitio. “Se puede reconducir y lograr un consenso, con un escenario en el que todas las administraciones se sientan a gusto, con un desarrollo ambicioso en la línea de lo que estaba concebido y en el que la Universidad tenga un papel relevante”. Con esas palabras expresó ayer, si no su optimismo sí sus esperanzas, el concejal de Urbanismo e Infraestructuras del Ayuntamiento de Oviedo, Nacho Cuesta.

Frente a un panorama en el que cada una de las administraciones se replegaría para actuar exclusivamente en su parcela tras el rechazo formal de la Tesorería de la Seguridad Social a la compensación por sus terrenos que planteaba la operación de rehabilitación de la parcela del viejo hospital, el Ayuntamiento de Oviedo busca todavía un arreglo. “Si no”, insiste Cuesta, “si cada uno ejecuta su parte y el Principado va por su lado, el plan quedará cojo y no sé qué solución se pretende dar a las preexistencias de la Tesorería”. Al revés, insiste, “el Cristo merece que todos hagamos un esfuerzo y pongamos lo mejor de nosotros mismos y seamos capaces de encontrar una solución en la línea de la idea original, respetando”.

El Ayuntamiento admite que el Ministerio del Interior ha tenido siempre “un actitud positiva y correcta”, en la que no le satisface la parcela que le ofrecen y prefiere quedarse donde están, ante lo que solo queda, dice, “o bien ofrecerles otra parcela que sí colme sus necesidades o que sigan donde están, quizá no con la totalidad de lo que ocupan ahora”.

Cuestión distinta es la posición que defiende ahora la Tesorería de la Seguridad Social, a la que Nacho Cuesta lanza ahora un aviso. “Ellos tienen unos derechos legítimos, pero también tienen que entender que tienen un problema importante, y una solución para ellos fuera del marco de una operación global va a ser difícil. No pueden sostener una posición maximalista sobre lo que valen sus terrenos y no moverse de ahí, porque hay unos edificios que están fuera de uso, se irán degradando, no van a poder hacer nada con ellos, y sus derechos se pueden acabar convirtiendo en un problema”.

Nacho Cuesta confía en que el Ayuntamiento puede ser capaz de aunar voluntades y poner de acuerdo a las partes. “El Cristo se merece que seamos capaces de revertir este impasse y de volver a avanzar en la línea inicial, que creo que era la correcta, y para eso es necesario que la voluntad de todas las administraciones converjan”, concluye.

Somos y Vox acusan a PP y PSOE de intereses ocultos en el fracaso de la operación urbanística

Los grupos minoritarios de la oposición en el Ayuntamiento de Oviedo, Somos y Vox, cargaron ayer contra PP y PSOE por el fracaso del plan del Cristo. Nacho del Páramo (Somos Oviedo) expresó su temor ante “una posible operación concertada entre el PSOE y el PP para reventar el plan del Cristo”. “No debería sorprendernos que, en los próximos meses”, avanzó el edil, “veamos campañas anunciando algún tipo de acuerdo o permuta para construir alguna instalación sanitaria privada en esos terrenos”. La portavoz de Vox en Oviedo, Cristina Coto, afeó, por su parte, “la bisoñez de Canteli esperando la ayuda del PSOE para solucionar el problema”. “Si Pedro Sánchez no ayuda ni a Barbón y lo que busca es hacer caja con los terrenos de la TGSS, mucho menos va a ayudar a Canteli”, concluyó.