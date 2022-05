La Corredoria exige a Educación presión para construir su IES, como en La Florida (Oviedo)

Los vecinos de La Corredoria pusieron ayer el grito en el cielo al ver cómo el Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) del barrio de La Florida comienza a avanzar, pero el suyo, que llevan años reclamando, está, aparentemente, en el dique seco. La presidenta de la asociación de vecinos de San Juan de La Corredoria, Maite Orozco, asegura que “parece que nuestros hijos son diferentes a los de La Florida, es como si fuéramos ciudadanos de segunda categoría”.

A los vecinos de este populoso barrio les irritan tanto los retrasos como no tener noticias de en qué situación se encuentra el proyecto. “Hace años que fuimos a la consejería (de Educación) y nos enseñaron una maqueta de cómo iba a ser el proyecto, pero desde entonces nada”, apunta Orozco, “no sabemos si se ha licitado, si no lo está, si esta parado...”. Los vecinos del barrio celebraron la semana pasada una manifestación –en la que participaron cientos de personas– para exigir celeridad en las obras del centro educativo. “Nadie nos llamó después, ni la consejería ni del Ayuntamiento”, asegura. El problema va agravándose. “En el de abajo (en el único instituto del barrio y que está ubicado junto a la estación de tren) ya no caben más estudiantes, está a rebosar”, sostiene. Y exigen a Educación “más presión” para que se hagan las obras.

En el otro extremo de la ciudad, en La Florida, las valoraciones eran bien diferentes. El presidente de la asociación de vecinos, Modesto López, calificó de “buena noticia” que las conversaciones entre la consejería de Educación y la empresa adjudicataria de los trabajos para levantar su instituto hubieran llegado a buen puerto e incluso los trabajos ya se hubieran puesto en marcha. “Esperemos que de esta ya vaya para adelante”, señalaba López. Lo dice porque esta es la segunda intentona de poner en marcha las obras. La anterior fracasó por las desavenencias entre el Principado y la, por aquel entonces, adjudicataria que aseguró haberse encontrado con dificultades técnicas sobre el terreno. En esta ocasión el proyecto también estuvo a un paso de fracasar. En esta ocasión la UTE había pedido un incremento del precio de licitación solamente tres días después de haber ganado el concurso. La Florida y La Corredoria son dos de los barrios más jóvenes de Oviedo. Solo les supera en este ranking de población menor de 19 años Montecerrao. En concreto, La Corredoria tiene un 23,09% de jóvenes; mientras que en La Florida el porcentaje es del 22,16%. Lo que refuerza los argumentos de la asociación de vecinos.

Tercer intento por licitar el comedor del parvulario de Ventanielles

A la tercera irá la vencida. Al menos así lo piensa el Ayuntamiento de Oviedo que –a través de la concejalía de Edificios y Patrimonio– ha vuelto a sacar la contratación del proyecto de construcción del futuro comedor del parvulario de Ventanielles. Es el tercer intento, las dos veces anteriores, la convocatoria había quedado vacía. Sin pretendientes. Para hacerlo más atractivo, el consistorio ha incrementado notablemente el precio de las obras. De esta forma, el precio de licitación de la obra se ha incrementado ahora hasta los 600.000 euros. La concejalía que dirige Luis Pacho asegura que ahora se incluyen, además de un incremento del precio, la dirección de obra y la de seguridad, unos trámites que tratarán de agilizar el proceso una vez que se adjudique. En el intento anterior, la obra había salido a licitación en julio del año pasado por 395.000 euros. El responsable de Edificios y Patrimonio, Luis Pacho, señala que “por diferentes circunstancias, esta importante obra no suscitó la debida concurrencia entre las empresas. Esperamos que, con esta modificación e incremento presupuestario, consigamos salvar ese escollo y licitar esta obra que tanto necesita el barrio de Ventanielles. Es obvio que nos hemos encontrado con dificultades, pero no tiramos la toalla, porque es una infraestructura muy demandada por los ciudadanos del barrio a la que hay que dar respuesta”. Las asociaciones de padres y madres del colegio habían reclamado agilidad para ejecutar el proyecto.