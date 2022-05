“La programación escénica y musical de Oviedo es una barbaridad”

El barítono Ángel Ódena (Tarragona, 1968) interpreta a Pedro Stakof en la zarzuela “Katiuska”, que se estrena mañana en el teatro Campoamor (20.00 horas, con una segunda sesión el sábado a la misma hora), dentro del programa del Festival de Teatro Lírico Español de Oviedo.

–Es su segundo título en esta temporada de zarzuela, tras “Los gavilanes”.

–¡Sí! Estoy supercontento de “Los gavilanes” y de la respuesta del público. Fue un gran trabajo. Me llamaron para “Katiuska” porque el compañero que la iba a hacer no podía y yo ya había hecho esta producción. Y acepté encantando, por volver a Oviedo y porque es un rol precioso, vocalmente y escénicamente. Es un caramelo.

–Es un auténtico clásico de la zarzuela.

–Si, y de Pablo Sorozábal, que yo adoro Sorozábal, porque escribía muy bien para la zarzuela. Tenemos esa gran música, una puesta en escena fenomenal, y unos compañeros fantásticos, porque además se ha hecho un cast idóneo. Creo que el público va a disfrutar y solo espero que se llene, que conociendo Oviedo creo que será así.

–La gente tiene ganas de espectáculos escénicos, ¿no?

–Bueno, después de este par de años con el covid, creo que en general en todas partes y más aquí en Oviedo que hay tanta tradición, la gente tiene ganas de salir, de ir a la calle, a los teatros, escuchar zarzuela, ópera, conciertos de todo tipo... Creo que ya nos toca.

–Habla de que está sustituyendo a otro intérprete. Da la sensación de que es una situación muy habitual ahora.

–Es curioso, pero la verdad es que llevo más de 25 años en esta historia y me había ocurrido muy pocas veces, y es cierto que ahora me pasa más. Supongo que es por el covid, aunque ha habido también, sin ser el caso de aquí, muchos cambios en los teatros. No sé si es que igual ahora programan más a última hora por lo que ha pasado, no sabría decir, pero es cierto que a muchos compañeros nos ocurren ahora cosas de estas.

–Esto le ha dado la ocasión, en cualquier caso, de retornar a Oviedo, donde el público le adora.

–La verdad es que estoy supercontento con la gente del teatro, con las temporadas de ópera y zarzuela y, sobre todo, con el público. Oviedo es una ciudad que tiene una tradición inmensa y una programación envidiable, hay pocos sitios en Europa que tengan una ciudad de las dimensiones de Oviedo con esta programación escénico-musical que tiene, es una barbaridad. Así que estoy encantandísimo. Aparte de que la ciudad me encanta, toda Asturias en realidad. Pero de verdad que aquí se trabaja supertranquilo, y cuando ves que la gente te quiere, pues trabajas muchísimo mejor. Porque aquí te tratan todos de maravilla, desde los técnicos del Campoamor hasta la gente del Ayuntamiento, de la zarzuela o, en el caso de la ópera, de la Fundación.

–¿Qué opina de que, aparte de Madrid, solo Oviedo tenga temporada de zarzuela?

–Para Oviedo hay que decir que es una pasada, pero está claro que deberían plantearse hacer zarzuela en otros sitios. Y digo zarzuela “bien hecha”, como se hace aquí, con una inversión y grandes producciones. Creo que por parte del Ministerio deberían plantearse hacer más zarzuelas, es una obligación. Porque al final el Teatro de la Zarzuela, que lo pagamos entre todos, está muy bien, pero las producciones que se hacen allí debería correr por todo el ámbito ibérico.

–¿Qué tiene en la agenda? ¿Cuándo vuelve a Oviedo?

–Hay cosas de las que todavía no puedo hablar. Tengo conciertos en Logroño, en Galicia, también en mi tierra, Cataluña, y en septiembre estaré en el Liceo, ensayando, con funciones en octubre. Sobre Oviedo, bueno, espero que sí, que “Katiuska” guste y que me llamen para la zarzuela y para la ópera. Porque de verdad que es un gusto trabajar aquí.