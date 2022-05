Fallece a los 72 años Miguel Ángel Pieruz, último dueño de la Heladería Italiana

El miércoles por la tarde falleció en Oviedo Miguel Ángel Pieruz, último propietario de la Heladería Italiana, el histórico negocio abierto en 1934, cuando su familia, procedente de Italia, se instaló en Oviedo. Miguel Ángel Pieruz, según informó el entorno de su familia, falleció a causa de una larga enfermedad con la que venía peleando desde su jubilación.

Pieruz fue el último heladero de esta saga, conocida popularmente en la ciudad bajo la marca Los Italianos, que ocupó varios locales en el centro de la ciudad y que bajó la verja en 2018 en el del número 5 de Milicias. No fue un cierre total, ya que Pieruz llegó a un acuerdo con Verdú, que mantiene, al menos, el negocio de los helados en el mismo lugar donde finalizó la historia de la Heladería Italiana.

El negocio familiar lo había establecido su padre, Giacomo Angelo Pieruz Batisttin, natural de Belluno, una localidad del Véneto italiano. Heredero de una larga tradición de artesanos del helado, los consejos de un amigo sobre el norte de España le trajeron a Oviedo, donde abrió su primer negocio, en la calle Fruela, en 1934.

La Heladería Italiana siguió expandiéndose por la ciudad y abrió junto a la plaza de la Escandalera, en el desaparecido café La Paz e incluso en La Popular Ovetense. Pero una de las ubicaciones más recordadas por muchas generaciones de ovetenses es la de la calle San Francisco, donde abrió negocio en 1939, manteniéndose allí hasta 2004, cuando se reformó el edificio de “El Termómetro”. Los Italianos no regresaron a aquel bajo, pero en esos años ya habían abierto su negocio en Milicias, 5 y mantenían la gran figura del pingüino que su padre había encargado en una tienda de molduras de Fuertes Acevedo. La escultura (con hierro en el interior y recubierta de cemento) fue un clásico de la ciudad y hasta protagonizó una historia kafkiana cuando un grupo de tunos se la llevó una noche en una carretilla, la dejó instalada en uno de los colegios mayores de la ciudad y decidió devolverla al cabo de seis años. El 19 de junio de 1980 lo devolvieron con una nota que ponía: “Después de seis años he vuelto a casa. Soy el pingüino pródigo. ¡Papá, perdóname! Era joven, estaba envilecido y no sabía lo que hacía. Me arrastró la lujuria”. Firmado: “Me devuelve la Comisión”.

Miguel Ángel Pieruz mantuvo el negocio hasta mayo de 2018, sirviendo helados artesanales (receta familiar), como el mantecado o el gianduja, dos de los más populares que se despachaban en la Heladería Italiana.

Miguel Ángel Pieruz deja dos hijos, Claudio y Giácomo, y dos nietas, Olivia y Marina. La capilla ardiente ha quedado instalada en el tanatorio Ciudad de Oviedo, donde hoy, a las 18.00 horas, se oficiará un responso. El funeral se celebrará mañana, viernes, en la iglesia de Santa María La Real de la Corte.