Un centenar de mesas con huchas para colaborar en la lucha contra el cáncer pueblan hoy las principales localidades de Asturias. El objetivo lo merece, pues la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) confía en que esta cuestación contribuya decisivamente al objetivo de destinar este año 90 millones de euros en investigación para combatir los tumores, de los 20 irán a parar a tratar de poner coto a los tipos de cáncer con una tasa de supervivencia más baja. "La colaboración es clave", declara la presidenta de AECC en Asturias, Yolanda Calero.

La plaza del Ayuntamiento de Oviedo fue escenario esta mañana, con la presencia del Alcalde, Alfredo Canteli, y otros concejales del gobierno local, del simbólico izado de bandera de la AECC con el que se dio el pistoletazo de salida a una jornada de recaudación de fondos que se prolongará hasta las 20.00 horas, en la que el colectivo destaca la implicación de los voluntarios. "Tuvimos 20 bajas por covid y las cubrimos en tiempo récord", celebró Calero, muy satisfecha con la respuesta de los ovetenses. "Están metiendo muchos billetes en las huchas", explicó.

La presidenta regional de la asociación llamó a convertir cada segundo jueves de mayo "en una gran fiesta de agradecimiento" a quienes colaboran en las iniciativas y las campañas de la AECC. "Más allá del fin económico de recaudar fondos queremos que tenga carácter de celebración", explicó, insistiendo en la importancia de cada una de las aportaciones individuales para luchar contra la enfermedad. "La inversión en investigación no tiene ninguna duda respecto a su rentabilidad, incluso si una investigación no da resultado es útil, pues nos dice por dónde no hay que ir", declaró Calero.