La primera Feria de coches de La Vega, en Oviedo, aspira a superar los 5.000 visitantes

El antiguo taller en el que hace ya unas cuántas décadas se fabricaban cañones en la factoría de La Vega –en pleno corazón de la ciudad– es estos días un trasiego de ir y venir de coches. La impresionante nave, joya de la arquitectura industrial en sus 5.200 metros cuadrados, huele a coche nuevo. Y también seminuevo. Lo que antaño fue una factoría que trabajaba para el Ejército abrirá hoy sus puertas a la que será su primera feria comercial. “El objetivo es superar los cinco mil visitantes”, asegura José Ángel García, secretario de la patronal de los talleres y concesionarios asturianos (Aspa), uno de los organizadores de este evento junto a la Cámara de Comercio de Oviedo. La feria cuenta, además, con la colaboración de LA NUEVA ESPAÑA y el Ayuntamiento de Oviedo.

El evento en cuestión es la primera Feria del automóvil nuevo y seminuevo que se celebra en Oviedo y que nace con el objetivo de meterle un buen acelerón a las ventas de los concesionarios de concejo, que marchan este año con el freno de mano echado debido al azote de la crisis de microchips. La feria nace con vocación de permanencia. Y no solo eso. Fernando Villabella, secretario general de la Cámara de Oviedo, asegura que el objetivo de la entidad cameral es la de meter a la ciudad en el circuito de ferias regionales. Muchos sectores económicos de la capital lo reclamaban desde hace tiempo.

La nave de cañones fue estos dos días un ir y venir de coches cuyas carrocerías relucen gracias a la luz que entra por los tragaluces del techo de la enorme factoría. Justo en el centro del espacio, García y Villabella intentan sortear los coches que maniobran en busca de un aparcamiento en el que llamar la atención de los futuros visitantes del evento. García explica cómo se va a ordenar todo. “Hay 22 espacios reservados para los concesionarios, todos ellos socios de Aspa y con sede en Oviedo, donde podrán dejar entre diez y doce coches. Fuera también podrán tener más, como unos cien más”, explica el portavoz de Aspa. Si no han podido echar la cuenta no se apuren. La patronal calcula que en exposición habrá unos 350 turismos. Pero la cifra puede aumentar. Los concesionarios utilizaran también la antigua nave de utillaje como una especie de almacén en el caso de que vendan todos los vehículos que tengan expuestos.

Los visitantes tendrán también precios especiales en el parking del Vasco. Solo pagarán cinco euros por dejar sus coches allí. “La idea es que puedan venir a la feria y que también puedan darse una vuelta por el entorno”, asegura García, “la idea es la de llegar a superar los cinco mil visitantes”.

Es la primera feria comercial que se hace en La Vega –más allá de los actos que organiza la Fundación Princesa de Asturias y algún festival musical cultural–, “nunca se había hecho nada con ánimo de lucro como es este caso”, agrega. A lo que Villabella añade: “A nosotros nos gustaría seguir por este camino, queremos que esta sea la primera de muchas ferias. A la Cámara nos gustaría tener un papel de dinamizador de la actividad económica en todos estos nuevos espacios que se van a abrir ahora en la ciudad”.

El evento nace también con el objetivo de complementar a las ferias de vehículos que ya se celebran en Gijón y en Avilés. Pero con un importante matiz. Solo en la de Oviedo se ponen a la venta vehículos nuevos, de paquete. En el resto son turismos de ocasión o kilómetro cero los que tienen colgado el cartel de “se vende”.

¿Qué tipo de coche se vende ahora? A eso responde José Ángel García: “La oferta es muy grande y la incertidumbre por parte del consumidor es alta sobre el futuro de los motores de combustión. Las ventas de eléctricos no acaban de despegar”. El precio de la gasolina también lleva tiempo condicionando las ventas. Ahora los compradores van a por turismos que gasten poco, pero también que no cuesten mucho. Lo que no arranca ni a tirones son las ventas de coches a gas o hidrógeno. La feria abrirá hoy sus puertas a las diez de la mañana, para cerrarlas el domingo.