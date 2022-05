La Feria del automóvil Ciudad de Oviedo aspira a convertirse en referente de la zona norte de España

La primera Feria del automóvil Ciudad de Oviedo arrancó ayer sus motores en la Fábrica de Armas de La Vega con la intención de convertirse en un referente del norte de la península. El ambicioso objetivo lo estableció el propio alcalde ovetense, Alfredo Canteli, durante la inauguración de un evento que “se quedó pequeño” por la gran cantidad de peticiones de expositores, y también por el interés de los visitantes. “Espero que se consolide como la gran feria del automóvil del norte de España”, aseguró el regidor, “siempre he dicho que quería un Oviedo vivo, lleno de gente y eso se consigue con eventos como este”. La feria, que estará abierta hasta el domingo en horario ininterrumpido de 10 de la mañana a 8 de la tarde, está organizada por la Cámara de Comercio y la patronal del automóvil Aspa, y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Oviedo y LA NUEVA ESPAÑA. A la venta hay 350 coches.

Era día de estrenos y se notaba. Era la primera feria de coches que se celebra en la capital asturiana y el primer evento con tintes comerciales que acoge la antigua factoría de armas. El escenario resulta icónico. Las negociaciones para que La Vega acogiera este evento, señalaron los organizadores, fueron bastante sencillas y rápidas. “Fueron todo facilidades”, aseguró el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres. Prueba de esa buena sintonía es que en la inauguración participó el coronel del Ejército Juan Luis González. El ejército es el propietario del suelo.

Paniceres aseguró que “el objetivo es que pasen cosas en la ciudad, lo que queremos es que se genere actividad económica”. Es más, el líder de la Cámara aseguró que el recinto se había quedado pequeño. Había hambre por parte de los concesionarios del municipio por un evento de estas características. “De hecho, ya se vendió algún vehículo, va a ser todo un éxito”, pronostica. La expectativa de los organizadores es superar los 5.000 visitantes Van camino de ello.

Dentro del recinto, el ovetense Adrián García y Álvaro Menéndez, andan a la búsqueda de un coche nuevo. “El mío ya tiene siete años y es el momento de cambiar. Estoy viendo qué posibilidades hay”, señala el primero, “lo determinante va a ser el precio y el consumo”. ¿Eléctrico, híbrido o gasolina? Opta por la tercera opción. “Gasolina porque es lo que un bolsillo normal se puede permitir”, asegura, “los híbridos son muy atractivos, pero hasta que no baje el precio son inviables. Pero una feria como estas es muy atractiva para los compradores”.

Miguel Alonso y Fernando Fernández son también dos entusiastas del mundo del motor. “A mí los coches me encantan, he tenido de todas las marcas; Porsche, Mercedes, BMW...”, asegura el segundo. Ahora, reconoce que le he echado el ojo a un eléctrico que luce y reluce en el centro de la feria. “Yo tengo un coche de 22 años y con 170.000 kilómetros, está casi nuevo, pero ahora resulta que en Gijón, por ejemplo, en el centro de la ciudad coches como el mío tienen prohibido aparcar”, asegura Alonso, “ahora la duda es si optamos por un eléctrico o por otro que no lo sea”. Al debate, Fernández añade que el problema es el de la autonomía de las baterías, que todavía no duran demasiados kilómetros. “Una persona que necesite viajar mucho tiene que mirar muy mucho el tema de la autonomía”, asegura Fernández. A lo que Alonso añade: “Yo viajo mucho a Cádiz porque tengo a la familia allí, y no sé si podría con un eléctrico cien por cien”. En la feria hay de todo.