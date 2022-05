La nostalgia mueve el reencuentro de una veintena de alumnas de las Teresianas

En este orden, la nostalgia y un grupo de WhatsApp propiciaron que ayer un grupo de antiguas alumnas del colegio de Santa Teresa de Jesús se reunieran, 35 después de haber acabado sus estudios en el centro educativo ovetense. Así, una veintena de estudiantes de la promoción de 1987, que ahora tienen 52 años, se reencontraron en el colegio con el objetivo de recordar viejos tiempos. “Había compañeras a las que no veía desde COU”, señala Tete Radío, una de las promotoras de la iniciativa.

Fue ella a la que se le ocurrió la idea. “Paso todos los días por aquí y la verdad que siempre me dan muchas ganas de entrar, pero nunca me atrevía”, asegura. Así que creó un grupo de WhatsApp al que añadió a alguna de sus antiguas compañeras con las que había mantenido el contacto. Poco a poco fueron haciéndose con más números de teléfono para ir nutriendo el grupo. El primer paso estaba dado. “Muchas estaban ya fuera, habían hecho su vida fuera de Oviedo y, por lo tanto, no pudieron venir”, señala.

Para celebrar el reencuentro tras tres décadas y media, las antiguas estudiantes asistieron a una misa en colegio y, luego, para rematar hicieron una visita guiada por las que antaño habían sido sus aulas. “Queríamos recordar viejos tiempos y lo conseguimos”, apunta. Alguna de ellas llevó para la ocasión el antiguo uniforme que utilizaban las estudiantes. “Nos hemos contado muchas batallitas porque, además, muchas habíamos coincidido incluso en el centro de parvulitos que había en González Besada, también recordamos a los conductores del autobús que nos traía al colegio”, apunta Radío. En el encuentro también participó alguna de las profesoras y la actual dirección del colegio. “Falta gente, pero nos lo hemos pasado muy bien, ha sido toda una experiencia que repetiremos sin duda en el futuro”, señaló la organizadora.