“Los gatos ya dominan el mundo, tienen el control de internet”

Con el sigilo característico de los mininos, “Mía” se abrió hueco en el hogar del periodista Pedro Zuazua (Oviedo, 1981). Tras repetir hasta la saciedad “En mi casa no entra un gato”, tuvo que desdecirse, repleto de amor hacia el animal, y con un título en el bolsillo para su primer libro, donde relataba vida y peripecias junto a su mascota. Prometió que no entraría otro, pero llegó “Atún”, también con un libro entres sus zarpas. Esta vez, Zuazua hace un análisis vital de esa perspectiva gatuna para afrontar la vida y también un homenaje a su madre, fallecida hace poco más de un año. “Días para ser gato” se presenta este miércoles (19.30 horas) en el teatro Filarmónica, con Zuazua, música de Pablo Moro y alguna sorpresa más para arropar ese relato del día a día entre la mascotas que al periodista le ha servido, dice, para encontrarse a sí mismo y aprender a amar a otro ser vivo.

–Aseguró que no metería un gato en su casa y ahora tiene dos, ¿cómo fue la llegada de “Atún”?

–Decía Hemingway que un gato solo conduce a otro. Fue un proceso casi natural, empecé a pensar que “Mía” pasaba mucho tiempo sola en casa y creí que podría estar más entretenida con un compañero. Cuando quise darme cuenta estaba adoptando un segundo gato por la felicidad del primero.

–¿Qué supuso ese cambio tanto para Mía como para usted?

–Me daba miedo porque ella era la dueña de la casa y no quería que se sintiese destronada. Pensé más en ella que en mí: dos gatos son el doble de responsabilidad y tareas, de areneros, transportines, veterinarios... Seguí las pautas para que se conocieran de forma gradual, hasta que un domingo me levanté con algo de dolor de cabeza y ya harto de tenerlos separados decidí juntarlos. Ahora el 50 por ciento del tiempo se ignoran el 30 se pelean y un 20 expresan un cariño que se acerca más a la tolerancia.

–Dice en su nueva novela que los gatos dominarán el mundo.

–Ya lo dominan. Viven a cuerpo de rey, no hacen nada, duermen 16 horas al día y tienen el control de internet. Incluso durante los atentados de Bruselas la policía pidió que la gente no subiese fotos para no dar pistas a los terroristas y todo el mundo comenzó a enviar fotos de gatitos. La web son memes de gatitos. Manejan el hogar, con una vida moderadamente feliz, sin preocupaciones ni necesidad de cuidar a nadie, hacer deberes o la cama.

–También afirma que debemos ser más gatos, ¿cómo se consigue?

–Esa idea nace de la manera que tenía mi madre de vivir la vida –en el libro hay una parte dedicada a ella, que murió en marzo del año pasado– y acorde con el pensamiento del filósofo John Gray, que habla de la filosofía felina. Los gatos no tienen preocupaciones, mientras el ser humano inventa filosofía o religiones porque teme morir. Para el gato, lo que sucede conviene, sabe cuál es su lugar en el mundo y tiene una condescendencia bien entendida con apego a la tierra. Si fuésemos así disfrutaríamos más de las cosas y sufriríamos menos.

–¿Son sus mascotas unas musas mediante las que habla de la vida?

–Son una excusa como cualquier otra para hablar de uno mismo y abordar ilusiones o aspiraciones. Me di cuenta de que enfocaba en los gatos miedos personales y encontré una parte de autorreconocimiento. También hallé en la enfermedad y fallecimiento de mi madre una parte más sentimental. En sus últimos días, la acompañaba y hablábamos durante horas. Ella sabía que se iba pero estaba muy lúcida. Conversábamos mucho sobre gatos, a través de ellos analizamos la vida. Me decía “yo de mayor quiero ser gato”, debido a la practicidad y ausencia de problemas. Me transmitía una gran filosofía, relacionada con el estoicismo que tiene que ver con los felinos.

–Se podría decir que esos nuevos inquilinos de su hogar le han abierto una nueva visión de la vida.

–Los gatos y el psiquiatra; también es importante acudir a profesionales para entenderse. “Mía” y “Atún” me hicieron mucha compañía en el confinamiento. Lo pasé solo en Madrid y aunque fuese para reñirles tenía con quién hablar. Además, entiendo mejor la casa con ellos. Por ejemplo, yo veía cómo iban cambiando de ventana cada día según dónde daba mejor el sol y descubrí rincones que no pensaba que existían. La convivencia es muy interesante, me han ayudado a entender el amor. Cómo se puede querer a otro ser vivo con tanta pasión.

–Son animales que en ocasiones tienen mala fama por desagradecidos o ególatras…

–Tienen mala fama porque se parecen a los humanos. Son egoístas e interesados como nosotros, pero con un punto adorable. Nos vemos reflejados. Ya lo decía Huxley “quien quiera escribir sobre el ser humano debería tener un par de gatos cerca”.

–¿Cree que tienen siete vidas?

–Creo que tienen, como seres casi perfectos, el tiempo de vida justo para no agobiarse mucho cerca de los humanos y para no perder la fe en la vida.

–Y si las tuvieran, ¿repetiría con ellos?

–Por supuesto. Y eso que a “Mía” al segundo día quise devolverla al pensar que no estaba preparado. Me dan vida en todos los sentidos: convivir, respetar, querer... Gracias a ellos he escrito dos libros y me he convertido en su “community manager”, ya que llevo su cuenta de Instagram con más de 18.500 seguidores. Hemos creado una comunidad en torno a los felinos. Además me han ayudado a hacer reír a mis lectores con sus historias, ¡con lo cara que está la risa hoy!

–¿Alguna pega?

–Mi casa es un Alcatraz para gatos: las ventanas con mallas, vitro bloqueada, cajones cerrados, mil rascadores… Pero es más hogar que antes de su llegada.

–¿Ha pensado en otro gato?

–Lo que he aprendido con los gatos es a no decir “de este agua no beberé”. Aseguré que en esta casaba no entraba un gato y entró; después me convencí de que no habría otro y aquí está. Prefiero no decir nada para no arrepentirme. Lo que tenga que ser será.