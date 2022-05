El Ayuntamiento responsabiliza “a la izquierda anti Oviedo” de facilitar el traslado de Minas

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, expresó ayer su “decepción” con “ciertas instituciones” y “ciertas personas” del Consejo Social de la Universidad de Oviedo, que el pasado miércoles dieron el visto bueno al plan estratégico de titulaciones impulsado por el rector, Ignacio Villaverde, y en el que se incluye el traslado de la Escuela de Ingenieros de Minas al campus de Barredo, en Mieres. El regidor apeló al Principado para detener la mudanza. “Vamos a revertir la decisión”, dijo Canteli. Calcada decepción mostró la dirección de la Escuela, que aseguró que “nos cuesta mucho pensar que no hayan existido únicamente razones políticas para la aprobación de estos planes por parte del Consejo Social”. El Ayuntamiento, a través de su segundo teniente de alcalde, Mario Arias, llegó a asegurar que este plan de traslado es “anti-Oviedo”. Arias cargó contra la izquierda política, sindical y universitaria y su “atávico sentimiento contra la capital”.

Aunque el regidor de la capital asturiana evitó dar nombres, parece claro quiénes eran los miembros de este órgano universitario que le habían “decepcionado”. Canteli había remitido una carta al presidente del Consejo, el empresario asturmexicano Juan Antonio Pérez Simón, para pedirle que “no fuera cómplice” de lo que calificó como un “expolio”. El amplio respaldo se tradujo en que de los 29 miembros del Consejo Social solo uno votó en contra del traslado. Fue Isidro Fernández Rozada, del PP. Y hubo tres abstenciones: Carlos Paniceres (presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo), Alberto González (director general de FADE) y Pablo García (presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios). El resto, incluidos los sindicatos UGT y CC OO y los representantes del Consejo de Gobierno y de la Junta del Principado, votaron a favor.

Pese a la derrota, Canteli no tira la toalla. “Seguiremos en la batalla para que la Escuela siga en Oviedo”, dijo. Apeló, por ejemplo, a que la mudanza va a ser costosa para el Principado. “Apoyar supone poner dinero”, recordó el Alcalde. También restó importancia a los votos del Consejo Social. “Esto no es más que una propuesta de un rector que va ratificando su propia gente, pero ¿cuántos son entre todos?, ¿cien?, ¿doscientos? Oviedo tiene 220.000 habitantes que se oponen al traslado”.

También el director de este centro, Francisco Javier Iglesias, utilizó un símil bélico para referirse a la votación del Consejo. Y, con dureza, señaló que “nos estamos enfrentando a la extinción de la Escuela y de sus estudios de Ingeniería, de los que la sociedad desconoce todas sus salidas profesionales, asociadas no solo a la obtención de minerales”. También puso el acento en que los planes de traslado de estudios se fundamentan en “documentos basados en opiniones e idas subjetivas sin presupuesto económico que indique de qué manera una institución, que tiene problemas para pagar su factura energética, tiene pensado llevar a cabo estos movimientos”.

Con igual contundencia el segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Oviedo, Mario Arias, aseguró que “la decisión del Consejo Social hace evidente que el plan para trasladar la Escuela de Minas a Mieres es una iniciativa exclusiva de la izquierda política, sindical y universitaria asturiana”. Y agregó: “Se recupera el atávico sentimiento de la izquierda contra la capital de Asturias, que ha imperado en esta comunidad con todos los gobiernos socialistas desde la Transición hasta hoy”. Arias puso el acento en que solo las organizaciones empresariales (con su abstención) y el representante del PP (Rozada, que votó en contra) “han defendido los intereses de Oviedo ante un plan que es absolutamente irrealizable en todas sus fases”. “Una exalcaldesa de Gijón, un rector de Gijón, los miembros del equipo del propio rector y todos los representantes de la Administración socialista y de los sindicatos de izquierda han dado su apoyo a este plan anti-Oviedo que no especifica ninguna medida para reinventar Minas, que no ha tenido en cuenta ninguna de las aportaciones realizadas por los propios ingenieros de minas y que carece de estudios económicos para su viabilidad”, resaltó.

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Cristina Coto, destacó que “el traslado de Minas es una operación política cuyo broche final pondrá Barbón. Canteli pudo elegir entre el compadreo con el PSOE o la defensa firme del interés general de Oviedo; eligió el compadreo y pierden los ovetenses”.