Mario Arias: “Quien le quita Minas a Oviedo no es el Rector sino el Gobierno asturiano”

El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Oviedo, el popular Mario Arias, salió ayer al paso de las declaraciones del rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, quien el pasado lunes aseguró en Ciaño (Langreo) que la institución académica aprobará en el mes de junio el expediente para integrar la Escuela de Minas, con sede actual en Oviedo, en el campus de Mieres, a lo que se opone radicalmente el Ayuntamiento ovetense. Y fue un paso más allá: responsabilizó de esa medida a Adrián Barbón y su equipo. “Quien le quita la Escuela de Minas a Oviedo es el Gobierno asturiano”, señaló Arias, al considerar que la última palabra de la polémica mudanza de Minas la tiene el Consejo de Gobierno del Principado, “que deberá aprobar y pagar ese traslado”. A su juicio, el culpable de que Oviedo pueda perder la Escuela de Minas “no es el Rector, sino el Gobierno socialista asturiano, que le alienta, respalda y financia”.

La izquierda asturiana no tiene entidad para oponerse al SOMA y su afán por salvar la cara al despilfarro en Mieres

A juicio del teniente de alcalde ovetense, “la izquierda asturiana no tiene entidad para oponerse al SOMA y su afán por tratar de salvar la cara al despilfarro que cometieron, gastando un porrón de millones de euros en unas instalaciones en Mieres previstas para 6.000 alumnos y que nunca han superado los 500. Y volvemos a insistir que estamos de acuerdo con que se trate de potenciar este campus, pero no a costa de Oviedo”. En una dura crítica al PSOE asturiano, Arias escenificó el descontento del Ayuntamiento capitalino y de la dirección de la Escuela tanto contra el Rectorado como con el consejero de Ciencia, Innovación y Universidad, Borja Sánchez y el Consejo Social universitario, que aprobó la pasada semana los planes del equipo de Villaverde.

No ahorró el portavoz municipal del PP en Oviedo y nuevo miembro de la dirección nacional del partido críticas severas a la Federación Socialista Asturiana y al sindicato, en referencia al SOMA, “que protagonizó los desmanes de los fondos mineros que dieron origen al campus de Mieres”. Y añadió: “Llevan años tras el botín de la Escuela de Minas y ahora han conseguido que el Gobierno del Principado les respalde y les financie”. Arias se empleó también con dureza contra el Grupo municipal Socialista, al que califica de “cómplice” de la decisión y que, a su juicio, “supuestamente apoya la continuidad de Minas en Oviedo –así lo dijo al aprobar la propuesta en el Pleno– pero que no ha hecho nada por conseguir parar su traslado a Mieres. O no tiene una voluntad real de detener este traslado o carece de capacidad de interlocución para hablar con sus compañeros del Principado”.

El portavoz del PP acusó a su homólogo socialista en Oviedo, Wenceslao López, de “atacar” al alcalde, Alfredo Canteli, por sus decisiones en favor de la continuidad de Minas en la capital, “pero no ha dicho ni una sola palabra ante la evidencia de que los representantes de su partido, su sindicato y su Gobierno han actuado contra los intereses de Oviedo aprobando en el Consejo Social el expolio de la Escuela. Es evidente que estamos ante una nueva maniobra de la izquierda asturiana contra Oviedo, con la complicidad del PSOE ovetense”.

El PSOE de Oviedo carece de capacidad de interlocución para hablar con sus compañeros del Principado

Arias considera que “el papel desempeñado” por el PSOE local en esta polémica “le deja en un absoluto ridículo: votan a favor de una propuesta municipal pidiendo la continuidad de Minas en Oviedo y después de que un consejero del Principado y los representantes del Gobierno asturiano en el Consejo Social votaran a favor del traslado, guardan un silencio cómplice y obediente con la disciplina orgánica de la FSA, lo que demuestra claramente que estamos ante una estrategia política del socialismo asturiano contra Oviedo”.

Según la valoración del teniente de alcalde popular, si la Escuela de Minas es finalmente trasladada a Mieres “los ovetenses tienen que tener muy claro quiénes son los culpables de este latrocinio: la izquierda asturiana y su Gobierno”.

Finalmente, Arias recuperó e hizo propia la vieja queja gabiniana del cerco socialista a Oviedo: “Están cumpliendo un viejo sueño contra esta ciudad, sin ningún argumento aceptable. El Rector declaró que las enseñanzas de Minas están obsoletas, pero ante el Consejo Social aseguró que lo que pretende es garantizar la viabilidad de los estudios mineros. ¿Por el simple hecho de trasladar la Escuela de Minas a Mieres, sin hacer nada más, porque nada más plantea para reinventarla, ya se garantiza la viabilidad de estas enseñanzas? O sea, ¿el problema de la Escuela de Minas es que está en Oviedo? ¿Eso es lo que la convierte en obsoleta y agonizante? La verdad es que resulta un insulto a la inteligencia de los ovetenses”, concluyó el portavoz popular.