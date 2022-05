Emprender al mismo tiempo desde Oviedo y desde lo rural es posible. Tanto que ayer varios empresarios que cumplen –más o menos con este perfil– presentaron su proyecto durante una mesa redonda que se celebró en el salón de actos de la Escuela de Minas de Oviedo y que se enmarca dentro del programa de la feria de la Ascensión, que arranca hoy oficialmente. Sobre la mesa hubo iniciativas para espantar a los lobos del ganado; para cultivar hongos, o, incluso, compañías de ingeniería. Es el caso de Sunthalpy, asentada a las faldas del Naranco. “Nosotros estamos en una zona rural de Oviedo y, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, no emprendimos desde un garaje, lo hicimos desde una cuadra”, señaló uno de los portavoces de la compañía, Baudilio Alonso.

Antes de entrar en materia, el concejal de Economía y Empleo, Javier Cuesta, puso el acento en que, pese a la imagen de municipio netamente urbano, Oviedo tiene una amplia zona rural que está llena de oportunidades. Todo un nicho de negocios por explotar. Un diamante en bruto. “Estos son proyectos que ayudan a afianzar población juvenil, que es lo que se necesita”, apuntó. Además, también anunció una “reforma” de la Plaza del Fontán para darle un mayor protagonismo a los productores locales, a los de “kilómetro cero”, resaltó. El acto lo cerró Gerardo Antuña, concejal en Oviedo de Promoción del Medio Rural. El edil afirmó que para los productores locales “hay mercado” y comprometió el apoyo del Ayuntamiento con el objetivo de “eliminar cortapisas” para que estas empresas se puedan instalar en el municipio.

En el debate, moderado por Juan Antonio Lázaro, del Consejo de la Producción Agraria Ecológica del Principado de Asturias (Copae), participaron los siguientes emprendedores. En el desarrollo de muchos de ellos ha tenido bastante que ver el programa “Oviedo Emprende”.

Sunthalpy. “Somos una ingeniería que tenemos un sistema patentado para que las viviendas no tengan dependencias energéticas, nosotros somos un ejemplo de que en la zona rural pueden hacerse proyectos de ingeniería”, aseguró Baudilio Alonso.

Laderas del Naranco. “Lo que hago es agricultura digital, no soy productor porque me di cuenta de que, cuando pensé mi proyecto, el cultivo más rentable eran los vídeos”, asegura el emprendedor José Manuel Pérez, que va ganándose un hueco en YouTube y otras redes sociales. También ofrece cursos, especialmente en poda.

Funghi Natur. Para Leandro Meléndez, responsable de este proyecto dedicado al cultivo de hongos: “Este es un cultivo muy interesante y que no requiere una inversión muy grande”. Tanto es así que apunta: “El mundo de los hongos es un filón inexplorado. Ahora nosotros estamos investigando cómo aprovechar los desperdicios para sustituir a los plásticos”. Pura economía circular.

El sentir de la Braña. Asesorada por “Oviedo Emprende”, Mirian Gutiérrez decidió fundar una compañía en los límites de Asturias con León. Vende carne por internet. Cada mes sacrifican dos terneros. “Vimos una oportunidad para hacer rentable la ganadería con una visión un poco diferente”, aseguró.

Berries Nature Park. Carlos Roces, portavoz de la iniciativa, es de la opinión de que el medio natural asturiano es “un diamante en bruto”. Por pulir. “Nosotros arrancamos el proyecto en 2015 en contraposición al abandono del campo”, asegura. Ahora han ampliado su negocio hacia las mermeladas. La tierra va dando sus frutos.

Les Mastines. La de Ángela Ruiz no es una empresa, es una ONG. No busca ganar dinero, sino dar visibilidad a un problema. “Buscamos tener una red de voluntarios para que vigilen las explotaciones ganaderas de los ataques del lobo”, asegura. Es una iniciativa que ya funciona con éxito en Austria, donde Ruiz residió hasta hace no mucho. Ahora se trasladará de forma piloto a Asturias.

La Panera de Asturias. La de Fernando Méndez tampoco es una compañía al uso. Es, como él mismo explicó, un proyecto de cooperación para solucionar los problemas que tienen los agricultores para llegar al mercado. “Faltan canales de comunicación entre el productor y el consumidor y eso es lo que queremos hacer”, apunta, “muchas veces los consumidores llegamos al productor de casualidad, mediante la boca a oreja”.

En las jornadas también participó Juan Antonio Lázaro, gerente del grupo de desarrollo rural del Bajo Nalón, y que puso sobre la mesa algún dato interesante y llamativo. Ente ellos que “solo el 3% de la superficie agraria asturiana es para agricultura, mientras que casi el porcentaje restante se dedica a praderas y forraje”. Por lo visto, los emprendedores comienzan a sacarle bastante jugo a ese estrecho 3 por ciento.