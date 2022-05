Unos novios que no acudieron a su boda, dejando plantados a los testigos y al concejal que los iba a casar, y de los que a día de hoy no se ha vuelto a tener noticia; una pareja que quería que sus perritos desfilaran por el salón de plenos llevando las arras; varios contrayentes reincidentes, alguno con el mismo cónyuge; disputas familiares por la militancia política del concejal que iba a celebrar la ceremonia civil. Con más de veinte años tramitando expedientes de matrimonio en el Ayuntamiento de Oviedo, Luis Puga tiene para no parar de contar. Es el funcionario municipal que más bodas ha gestionado en Oviedo: con la de ayer, la última antes de su jubilación, son exactamente 5.516.

Puga es de Moreda y llegó al Ayuntamiento de Oviedo el 15 de julio de 1983. En 1995, los ayuntamientos empezaron a celebrar bodas y cuatro años después, en el 99, Luis Puga se hizo cargo de la tramitación y la organización de los enlaces en el de Oviedo, tanto de la parte administrativa como de la organización del acto. “Me ocupaba de supervisar el discurso, si van a traer música, si van a intercambiar anillos... Procuramos hacer las bodas a la carta”, relata. Tras más de veinte años en ese negociado, pocos habrá que sepan tanto como él de asuntos nupciales en Oviedo. Cuenta que, en general, las parejas se dejan asesorar, aunque admite que él y sus compañeros tienen anécdotas para dar y tomar. “Tengo para escribir un libro, hemos visto de todo”, admite. La boda de su despedida, ayer a media tarde, transcurrió plácidamente, con los novios –Marcos José González y Vanesa Feijoo– y sus invitados felices y juguetones. Hubo música de tambor y gaita; una niñita, Xana Álvarez, llevando los anillos en una cesta; un texto de felicitación leído por las sobrinas de los contrayentes y un instructivo discurso de la concejala Leticia González, que presidió la celebración en delegación del Alcalde. Luis Puga y su compañero Felacio Álvarez, otro veterano funcionario municipal, se aseguraron, durante todo el acto y siempre en segundo plano, de que todo transcurriese tal y cómo estaba previsto. Aunque no siempre es posible contentar a todos por mucho interés que se ponga en ello, reconoce Puga. Al año, en el Ayuntamiento de Oviedo se celebran entre 300 y 250 bodas. Estos últimos años, con la pandemia, ese número cayó en picado pero no parece que esa tendencia se vaya a mantener y en los próximos meses el calendario de bodas ya va tan apretado como antes. Entre tantos contrayentes y tantas familias es difícil que no surja algún contratiempo. No es infrecuente que parejas de fuera del concejo, incluso de fuera de Asturias, se acerquen hasta el Ayuntamiento de Oviedo con la intención de celebrar su boda en él. Luis Puga les explicaba que para casarse en la Casa Consistorial hay que estar empadronado en el municipio, o haberlo estado. También es él quien les ponía al corriente de las diversas modalidades de boda que se ofrecen en Oviedo: en el salón de plenos, con un mínimo de 12 de personas, los viernes por la tarde y los sábados, y “las bodas de despacho” de lunes a viernes, sin invitados y que a muchos novios les gusta redondear unos días después en algún restaurante, con un maestro de ceremonias, porque el Alcalde y los concejales solo celebran en el Ayuntamiento. Puga, funcionario eficiente hasta el último día, advierte: “Ese es un paripé, lo que cuenta es lo del Ayuntamiento”.