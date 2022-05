Alarcos, los años suizos del histórico catedrático de Oviedo

Hubo un Alarcos que vino de Suiza y que durante veinte años vivió junto a Clairelise Grin. El hijo de ambos, Diego Alarcos, ingeniero físico que ha desarrollado toda su trayectoria en Valladolid, ha querido sumar al centenario del nacimiento de su padre, que se celebra este año, esta parte “esencial”, apunta, de su biografía. Fueron, dice, los años en que su padre publicó algunos de sus trabajos más destacados, como la “Fonología” (1950) o la “Gramática estructural” (1951), fruto de la colaboración con su madre, y fueron, además, años “felices” que Diego Alarcos recuerda entre excursiones al monte y estancias en las universidades de Estados Unidos.

La relación de Emilio Alarcos con la que fue su primera mujer arranca de la estancia del lingüista en Suiza entre 1946 y 1948, donde conoció en directo la lingüística moderna europea, que luego extrapolaría al castellano, y también a Clairelise Grin, que debió de asistir como alumna a los seminarios del profesor español. Fue un noviazgo rápido, de unos seis meses, que acabó en boda, el 19 de julio de 1947, en Berna, por lo civil, al margen de las familias de uno y otra.

Para aquella chica suiza de 23 años educada en casa de un pastor protestante, teólogo, alto cargo universitario, el choque cultural fue brutal, porque cuando el dinero de la beca se acabó y Alarcos tuvo que regresar a España, al joven lingüista no le habían guardado la plaza de catedrático de instituto de Avilés y tuvo que incorporarse a Cabra, en Córdoba. “Mi madre lo llevó mal, vivían en una pensión donde faltaba de todo, desde artículos de higiene hasta comida”, explica Diego Alarcos. “Siempre me contaron que un compañero de mi padre, que estaba también destinado allí, decía a los de la pensión, ‘¡Pero dennos algo de carne, aunque sea de burro!’”.

El matrimonio estuvo allí “el menor tiempo posible” y Alarcos logró un traslado a Logroño en el siguiente curso (1949/50) que devolvió a su madre a un contexto mucho más amable, hasta el punto de que ella asumió desde entonces aquella ciudadanía como una salvación: “Yo soy riojana”, bromeaba. Pero el matrimonio Alarcos acabó en Oviedo, al curso siguiente, cuando el profesor se incorporó a la Universidad. Explica Diego, su hijo, que uno de los problemas para conseguir la cátedra fue, precisamente, que el matrimonio de sus padres no había pasado por la vicaría. Hay cartas de Ramón Menéndez-Pidal, cuenta, explicándoles a las autoridades universitarias de aquellos años que “peor influencia tendrá para la población si le dejan en los institutos y no en la universidad”, para convencerles del paso de Alarcos a la educación superior. Al final, Alarcos y Grin pasaron por el aro, se casaron por la iglesia y el profesor entró en la Universidad.

Los primeros años en Oviedo llamaban la atención de algunos vecinos por las costumbres muy europeas y poco españolas de aquel matrimonio. Cuestiones sencillas y domésticas, como cuando los vecinos comentaban: “El profesor Alarcos baja la basura al portal”. Diego Alarcos nació al curso siguiente, en 1951, pero casi sus primeros recuerdos están al norte de Estados Unidos, a orillas del Michigan, cuando su padre, tras aquel discurso de inauguración del curso sobre Blas de Otero en 1955, pasó un año en Madison. De aquel curso Diego recuerda la amistad del profesor Antonio Sánchez Barbudo y las cartas de la abuela materna, colocadas en un atril durante la comida y leídas en voz alta por el padre. Porque en casa se hablaba principalmente francés y Diego arrastra, desde entonces giros y nombres de flora y fauna de aquel idioma. “Había una colaboración entre mi madre y Alarcos”, explica su hijo. “Ella se encargaba de mí, de las cosas de casa, pero también le organizaba las cosas y hacía traducciones, fueron los años en que mi padre publicó sus primeros libros importantes”.

Todavía volvieron a pasar otro año en Estados Unidos, en Austin (Texas) en el curso 1960/61. En Oviedo la vida seguía más o menos igual. Diego estudiaba en la Gesta, un colegio al que llegaba junto con los hijos del portero atravesando a pie el campo de maniobras. El padre había comprado un coche y un mapa de carreteras con el que programaban excursiones dominicales por Asturias. Combinaban monumentos y naturaleza y el padre, al regresar a casa realizaba junto a su hijo un diario de aquellos viajes, con ilustraciones y todo tipo de detalles que hoy Diego lamenta no haber conservado.

A mediados de los sesenta el matrimonio se mudó a Viaducto Marquina y empezaron a frecuentar en verano la zona de “el puertu altu” en Picos de Europa. Esta afición montañera, cuenta Diego Alarcos, se la deba a la madre, como buena suiza. “Gracias a lo abierta y amigable que era, hizo amistad con bastantes familias de pastores del lugar, y los de La Robellada de Onís acabaron cediéndonos una cabañita en una vega fabulosa, la de Ario”. Allí pasó Diego tres veranos de inmersión, de 1966 a 1968, ayudando a los pastores de Picos a subir leña, mecer ovejas y cabras, ahumar quesos… Todavía hoy, cuando Diego pasa a saludar, le siguen conociendo como “el jíu la suiza”.

El final de la historia de Clairelise Grin no es bonito. Ella no supo gestionar con tranquilidad el fracaso del matrimonio y la situación se fue complicando. Diego se fue a estudiar fuera y su madre tuvo, durante años, la ayuda ocasional de la embajada de Suiza, pocas amistades que le fueron dando la espalda y algún protector ocasional como Don Fernando, el párroco de San Juan. Intentó regresar a Suiza pero no se adaptó. “Tenía metido Oviedo dentro”, resume su hijo. Falleció en 1984, ingresada en un psiquiátrico.