“Es más difícil encontrar cantantes de zarzuela que de ópera”

El barítono malagueño Carlos Álvarez volverá a subirse a las tablas del Campoamor el sábado 4 de junio, a las 20.00 horas, en una gala programada dentro del XXIX Festival de Teatro Lírico Español, con el tenor Jorge de León y la soprano Rocío Ignacio y con la música de Oviedo Filarmonía. Juntos interpretarán un repertorio de p

reludios y romanzas de zarzuela y, al acabar, Carlos Álvarez saldrá rumbo a Munich para los ensayos de “Un ballo in maschera”, luego viajará a Nápoles, donde cantará una Traviata y a mediados de agosto actuará en la Royal Opera House de Londres.

–Vuelve al Campoamor, ahora con zarzuela y canciones muy populares.

–Participar en el Festival de Teatro Lírico Español de Oviedo es un orgullo. Yo no he hecho tanta zarzuela como me hubiera gustado. N

uestro teatro lírico tiene tal excelencia que se presenta por sí solo, y que Asturias siga manteniendo este festival es muy positivo. En la gala del Campoamor interpretaremos canciones de zarzuelas muy populares, “La canción del olvido”, “Luisa Fernanda”, “El gato montés” –que no es zarzuela, es ópera–, “María de la O”, “La revoltosa”… Un repertorio fácilmente reconocible por el publico

–Ya no se habla tanto de la zarzuela como “el género chico”.

–Había obras de corta duración, de tinte más castizo, y lo que ocurrió es que se identificó con ellas toda la lírica española para denostar el género. Es muy difícil cantar zarzuela en buenas condiciones, tienes que cantar y hablar y ser eficaz en ambos registros. Es más difícil encontrar cantantes de zarzuela –que los hay fantásticos– que de ópera.

–¿Se siente cómodo con el cambio de registro y cantando en español?

–Cuando cantas en otro idioma necesitas conocerlo, aprender a matizar bien, a ser preciso...; en español eso se facilita muchísimo, lo que permite más complicidad con el público.

–Oviedo se está esforzando en renovar la imagen del género, con nuevas escenografías.

–Hay algo más preciso que renovar la escenografía, para empezar que se haga más zarzuela. Una mayor oferta ofrecería al público la oportunidad de acercarse con más frecuencia a ella y, a partir de ahí, se podría hacer una renovación de los textos hablados, que se han quedado un poco trasnochados. Hay que hacer una apuesta por clarificar textos y hacerlos más cercanos al espectador actual, siendo respetuosos con el original.

–¿Le gusta el formato de recital?

–Sí, me gusta hacer galas. Siempre existe interpretación, basta un movimiento para despertar la atención en el público y ya ha pasado la época del cantante “mesa de camilla”, que llegaba, cantaba y se iba. Habrá seis dúos en esta gala:

no seremos Rocío, Jorge y Carlos, sino todos los personajes de las zarzuelas que interpretemos.–Usted se ha ganado el cariño del público ovetense.

–Creo que mis ascendientes asturianos pueden tener algo que ver. Eran colonos asturianos que con la segunda desamortización llegaron a Jaén, y de ahí mis abuelos paternos emigraron a Málaga. Esos orígenes me han ayudado a sentirme cómodo en cualquier sitio. Soy un paneuropeísta convencido: me da igual dónde esté, lo que me importa es crear a mi alrededor una atmósfera positiva y aportar algo.

–En la lírica, ¿han recobrado la normalidad previa al covid?

–El covid todavía está ahí, seguimos manteniendo la medidas de seguridad, porque nosotros si no cantamos, no cobramos. En las ultimas funciones de opera en las que canté los coros siguen con la mascarilla, los cantantes tenemos la prerrogativa de quitárnosla durante la representación, no en los ensayos. Es importante mantener ese grado de atención, que es una cortesía con el otro, a ver si somos capaces de aprender algo, aunque en 2020,

cuando aplaudíamos a los sanitarios pensé que habíamos cambiado, pero me parece que no hemos cambiado nada.