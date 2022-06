Canteli pide celeridad a la Ronda Norte: «Que gasten algo, ojalá yo la vea hecha»

Ni medio llena ni medio vacía. El estudio informativo hecho público por el Ministerio de Transportes sobre el proyecto de la Ronda Norte en Oviedo ha provocado todo tipo de reacciones en el gobierno municipal, la mayoría favorables, con sus matices, y la oposición de Somos. Dentro del consenso de los que consideran indispensable la vía de circunvalación también hay una misma idea: que se haga realidad y que no se quede en unos dibujos y unos estudios previos.

Así lo vino a decir el Alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ayer, en un acto de la Cámara de Comercio celebrado en el Palacio de Congresos de Calatrava: «Inevitablemente, cuando se hace algo, surge siempre gente que no quiere crecer, que no quiere evolucionar, que quiere molestar, pero a mí me preocupa la mayoría, y si está contenta la mayoría, y creo que es así, adelante la Ronda Norte, bienvenida sea y ojalá yo, que soy mayorucu, la vea hecha, porque vosotros la vais a ver», lanzó a los periodistas.

Alfredo Canteli pidió a los medios de comunicación que «empujaran» para que el Ministerio de Transporte «gaste algo» porque, resumió, no quiere que la ronda de circunvalación «se demore mucho».

En realidad, todavía es una incógnita cuándo podría estar ejecutada esta carretera. El estudio previo que ahora se somete a información pública habla de 2028, pero solo a efectos de calcular los volúmenes de tráfico que soportará la vía cuando se ponga en servicio, dentro de 15 años y dentro de 30 años.

El Alcalde tiene claro, en todo caso, la necesidad que hay en la ciudad de esa ronda: «Oviedo tiene que evolucionar, crecer, y debe de ser de las pocas capitales de provincia de España que no tiene ronda de circunvalación», argumentó. Canteli se mostró «positivo», «dispuesto a engancharse a lo que hay», y con esperanza en que el Principado les ayude a echarlo a andar.

El consenso sobre la infraestructura se reflejó ayer, también, en las declaraciones del líder de la oposición, Wenceslao López, quien animó a las administraciones implicadas «a fomentar la participación de la ciudadanía» en el proceso de información pública. El Ministerio de Transportes diseña un corredor entre San Claudio y Cuyences para unir la A-63 con la AS-II con tres enlaces que, recalcó el portavoz del PSOE, están «pensados para favorecer también la conexión entre los barrios de la falda del Naranco».

«Se trata de un proyecto trascendente para la ciudad y su futuro, es importante que la ciudadanía conozca su alcance y sus detalles y para eso no basta un periodo de información pública ‘pasivo’», señaló. En este sentido, López defendió la conveniencia de que las administraciones “impulsen reuniones no solo informativas del proyecto, sino también de su necesidad y de su justificación», no limitándose solamente a «facilitar el acceso a la documentación del proyecto».

El portavoz socialista insistió en que se trata de un proyecto que «facilita la comunicación entre barrios, reduciendo la comunicación interna en Oviedo» y que debe de «priorizar el respeto al Naranco, dentro de la solución a los problemas de comunicaciones creados por años de desarrollos urbanísticos en las estribaciones del monte».

Camino de Santiago

Muy lejos del consenso del PP y del PSOE, el concejal de Somos Oviedo Nacho del Páramo anunció ayer todo tipo de acciones jurídicas para tumbar el proyecto, que definió como «una autovía de seis carriles que nos quieren hacer pasar por el monte Naranco». Se trata, dijo, de «un atentado medioambiental», y recitó, entre las agresiones del proyecto, el desvío del Camino de Santiago un kilómetro, la construcción de un puente, la división del pueblo de San Lázaro de Paniceres, la interrupción del camino peatonal hasta San Claudio o las contaminaciones acústicas que la vía de alta capacidad provocará en los colegios de la zona y en el entorno de los monumentos prerrománicos.

También destacó que, junto a la pista finlandesa, el proyecto pasa junto a los restos del Acueducto de Los Pilares, con calificación de BIC, una cuestión que el proyecto destaca como «factor decisivo» para definir el trazado. Del Páramo acusó al Ministerio de ocultar los datos de la encuesta sobre el impacto en el paisaje en la que, aseguró, 5.000 vecinos de Oviedo calificaban el proyecto como «muy malo».

En el otro extremo político, Vox criticó también el proyecto, pero no por su idoneidad, sino por considerarlo un anuncio electoral. «Tras 25 años esperando por la Ronda Norte», protestó Cristina Coto, «hoy nos encontramos con una preferencia de la ministra acerca del posible trazado, fiando a 2028 la puesta en servicio de la infraestructura. Todo esto sólo se enmarca en el período electoral en el que nos encontramos», razonó.

Coto apeló al «vodevil histórico de la Ronda Norte», recordó que «no es la primera vez que se publica el estudio informativo» y que ya pasó hace años un trámite de impacto ambiental, e instó al Ayuntamiento y al Principado a «comprometerse realmente con esta infraestructura, exigiendo al Gobierno de España agilidad y presupuesto, porque llevan años engañándonos con unos pírricos 100.000 euros anuales que ni siquiera gastan», denunció.