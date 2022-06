Un vecino de Oviedo ha sido condenado a un año de cárcel y al pago de algo más de 1.000 euros por haber propinado varias palizas a la mascota de su novia, una perra bulldog inglesa, a la que en el último ataque rompió nueve costillas a golpes. El agresor ha sido condenado como autor probado de un delito continuado de maltrato animal. Además del año de prisión, permanecerá durante ese mismo período de tiempo inhabilitado para el derecho de sufragio pasivo, y durante tres años para ejercer cualquier profesión u oficio vinculado a la tenencia, comercio o cuidado de animales. Tendrá asimismo que pagar las costas procesales , 709,06 euros por gastos veterinarios y 300 euros por daños morales a la que ya es su exnovia, representada en el juicio por la abogada Alicia Paredes Ramos.

La última agresión ocurrió el 18 de junio de 2020, entre las nueve y media y las once y media de la mañana, cuando el acusado quedó al cuidado de la mascota de su novia en su domicilio de Oviedo. El condenado golpeó a la perra con tal violencia que le causó la fractura bilateral de nueve costillas, así como una contusión pulmonar con patrón alveolar en la zona de fractura. El presunto agresor, que no tenía antecedentes, no tenía buena relación con la perra, dado que no le gustaba su comportamiento, y ya la había pegado y zarandeado contra la pared en varias ocasiones, como quedó probado en el juicio. Tanto así que el animal no podía controlarse y solía hacer sus necesidades involuntariamente en cuanto veía al hombre, que aprovechaba siempre la ausencia de su novia.

La perra fue atendida en el Hospital Veterinario Buenavista, y precisó, dada la gravedad del cuadro y el riesgo vital que implicaba, su hospitalización en reposo estricto. A las 24 horas se le dio el alta con vendaje compresivo, analgesia antibioterapia y reposo durante cinco semanas. El 27 de julio de 2020 recibió el alta definitiva. La perra está ahora recuperada y bien de salud, aunque muestra trastornos de conducta psicológicos, asociados a miedo, cuando ve a algunos hombres. El juicio había quedado visto para sentencia el pasado lunes en el Juzgado de lo penal número 3 de Oviedo y la sentencia, que aún puede ser objeto de recurso, se hizo pública ayer.