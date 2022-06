“Con la jubilación, me lancé a escribir e investigar como si fuera un profesional”

La pandemia pilló a Manuel Gutiérrez Claverol (Oviedo, 1942) en un momento vital en el que mantenerse activo era una obsesión. En ese tiempo, como tantos han hecho, escribió más que nunca. Y publicó mucho de lo que escribía en LA NUEVA ESPAÑA, donde, desde hace dos décadas, encuentran cabida sus escritos. Como geólogo que es, comparte en sus textos su conocimiento en este aspecto, aunque no rehuye cualquier otro tema de los que la actualidad pone sobre la mesa. Ahora ve la luz su cuarto libro, un recopilatorio de los artículos que publicó en estas páginas durante la época de la pandemia. El título es elocuente: “Totum revolútum pandémico”.

–Cuente.

–El nombre es un poco redundante porque el contenido es un revoltijo de temas de diferente tipo que se publicaron en LA NUEVA ESPAÑA en la época de la pandemia. No es el primer libro en el que recojo mis artículos, tengo tres previos: “Recortes de prensa” (2013), “Tesela sobre papel (2018) y “Miscelánea divulgativa” (2019). Todos recopilan artículos.

–Se podría decir que es geólogo y periodista...

–Llevo casi 20 años colaborando con este medio, mando cerca de dos artículos al mes. Me he vuelto un profesional desde que me jubilé como profesor universitario. No me resigno a estar sin hacer nada y aumenté mi actividad en la escritura. También envío a diferentes revistas científicas y publicaciones técnicas.

–¿No estaba preparado para la jubilación?

–Es mi gran obsesión... Estuve 46 años en la Universidad de Oviedo, di clase en la Escuela de Minas y en la Facultad de Geología. Era una labor que me encantaba. No solo era la docencia, también la investigación. Llegó la jubilación y pensaba en estar activo. Por eso me lancé a escribir más, a mirar archivos con calma, investigar como si fuera un profesional. El otro reto fue físico, ir al gimnasio, hacer ejercicio todas las semanas, así se aguanta mejor la vejez.

–En cierto modo, la publicación de artículos divulgativos es docencia, ¿no cree?

–Mi empeño en transmitir cosas es deformación profesional. Hay conocimientos de la geología que la gente desconoce. Se trata de un tema un poco tabú porque no se estudia en el bachiller y cuando los hablas, el público se sorprende con cualquier cosa, les llama la atención. De todos modos, hablo de infinidad de temas.

–¿Qué tipo de temas ?

–Abarco temas muy variopintos. Este libro comienza con asuntos sociales, donde hablo de exorcismos, de la iglesia, de todo un poco… El segundo epígrafe es el zafarrancho geológico, mi especialidad, en la que me explayo bastante. El tercero, mezcolanza ecologista, no soy uno de estos nuevos ecologistas a ultranza pero al dedicarme a la geología mi archivo es el campo y llevo toda la vida por el monte. Puedo hablar de contaminación, cambio climático o de si hay mercurio en el pescado. El cuarto son cuestiones asturianas, desde la minería hasta la sidra, de los ovetenses a los balnearios. El último es un popurrí de todo lo que no encaja en lo anterior: artículos sobre amigos que murieron, los anglicismos que nos invaden, los fondos submarinos...

–¿De dónde viene la inspiración?

–Leyendo el periódico, viendo la televisión... Igual estoy con el telediario y al ver alguna noticia de actualidad se me enciende la bombilla. Por ejemplo, la erupción del volcán de La Palma la seguí muy de cerca. Es un tema que controlo y me toca de pleno debido a mi profesión.

–Invita al lector a leerle con pausa, aunque es un libro de 200 páginas...

–Sé que cuesta trabajo leer, en especial cuando uno desconoce el fondo del tema. Este tipo de libros son de fácil lectura si te los tomas con calma. Lo coges y lees un par de artículos. Son de página y media, por lo tanto, la lectura lleva cinco minutos. Entonces si te interesa el tema puedes continuar, buscando, informándote y sobre todo rebatiendo.

–¿Rebatiendo?

–Hice una pequeña introducción con la frase de Ortega y Gasset que dice: “Siempre que enseñes, enseña a la vez a dudar de lo que enseñas”. No quiero ser uno de esos plastas que trata de convencerte para que creas en su tema porque sí. Es necesario dejar abierta la posibilidad al lector para que nos diga que no está de acuerdo, que no se lo cree a pies juntillas. Me encanta que en el turno de preguntas tras mis charlas salga gente que quiere discutir de forma amable las cosas, es la manera de aprender.

–¿Esa es la receta para acercar a la gente a disciplinas más científicas?

–Son mundos desconocidos, todos tienen una idea de lo que es la Medicina. Si hablas del corazón todo el mundo sabe algo porque ha leído o le han hablado. Ahora, de geología estamos en pelota picada, tenemos poco conocimiento. Después de tantos años dando clase en la Universidad, he aprendido que la mayor labor divulgativa está en los medios. Empecé a salir en el periódico y eso sí hizo a la gente interesarse. Comienzan a conocerte, te leen y quieren más. Es un fenómeno curioso y llamativo. El alcance en revistas científicas es para gente realmente interesada en el tema, que suelen ser muy pocos, pero los medios llegan a todas partes.