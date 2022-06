La consejería de Educación ha decidido rescindir el contrato que había firmado hace unos meses con la Constructora Interurbana tras "confirmar que la compañía no iba a iniciar las obras". La firma, tras una reunión con el Gobierno regional, había manifestado por escrito su intención de no iniciar los trabajos debido al encarecimiento de los materiales. Hubo un encuentro de "replanteo" en el que el Principado exigió a Interurbana que comenzara los trabajos comprometidos. No tuvo efecto.

El personal del Servicio de Infraestructuras de la consejería desde que tuvo lugar aquella reunión, el 13 de mayo, visitando la zona en la que debía erigirse el edificio sin ver ningún avance. Con lo que han tomado de rescindir el contrato lo que obliga a resetear todo el proyecto que ahora deberá volver a salir a concurso. Desde que tuvo lugar aquella reunión para exigir a la compañía que empezara con los trabajos la consejería asegura que "ni se ha vallado el solar, ni se ha colocado el cartel con los datos básicos del proyecto". El Principado argumente que, "consciente de la importancia que tiene este equipamiento para La Corredoria y ante la imposibilidad de que la constructora dilate de manera indefinida el inicio", ha decidido impulsar el trámite de resolución del contrato, de modo que se pueda encargar de inmediato la revisión del proyecto e iniciar con carácter de urgencia otro proceso de contratación. El proyecto para el IES de La Corredoria, tal y como estaba diseñado ahora, incluye la construcción de 16 aulas para la ESO y 6 para Bachillerato, además de una pista deportiva. El presupuesto de adjudicación ascendía a 11,24 millones y el plazo de ejecución de las obras estaba señalado en 20 meses.