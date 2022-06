Modelos por un día, heroínas siempre

A Susana Gutiérrez le diagnosticaron un carcinoma de mama en el mes de diciembre. Cuando escuchó la palabra maldita sintió que el mundo se le caía encima. “Fui al centro de salud porque noté un bulto duro en la zona de la axila y muy cerca del pecho. Me hicieron una pequeña intervención para extirparlo, pero después vieron que el tumor era bastante mayor de lo que habían previsto y que además tenía varios ganglios infectados. Tenía que quitarme un pecho y empezar un tratamiento de quimio. Me di cuenta de que hasta entonces no sabía nada de esta enfermedad”, explica emocionada esta peluquera ovetense de 49 años.

“El diagnóstico me afectó mucho porque no estaba preparada, creí que iba a una consulta rutinaria y le dije a mi marido que no hacía falta que me acompañase. La mirada de la oncóloga cuando me vio sola en la sala de espera me hizo presentir que no había buenas noticias. Es un momento muy duro”, reconoce.

Su primera reacción al salir de la consulta fue empezar a pasear sin rumbo para alejarse del HUCA. En el camino se cruzó el escaparate de Lencerías Berta. “Entré a comprar una bata para llevar al hospital y acabé preguntando si había sujetadores para mujeres con problemas de mama. No quise explicar lo que me pasaba, pero cuando Marta se acercó me rompí y empecé a llorar. Ella me habló del desfile de modelos y del grupo de mujeres que se reúne cada semana. Fue como encontrar un tesoro”.

Marta Pérez lleva casi cuatro décadas detrás del mostrador de Lencerías Berta y es el alma de “El club de la Sonrisa”, la tertulia que reúne en este céntrico establecimiento ovetense a “una familia” formada por quince mujeres que hablan sin tapujos de sus miedos y comparten alegrías y tristezas. El próximo lunes, a las siete de la tarde, diez de ellas saltarán a la pasarela de la sala de cámara del Auditorio Príncipe Felipe luciendo las últimas tendencias en moda de baño. “Esto no es solo un desfile , es el colofón final de un año de charlas, de encuentros, de confidencias. Es una ilusión y un revulsivo para ellas y teníamos muchas ganas de volver a organizarlo”, asevera.

Blanca Prieto tiene 58 años y es la más veterana del grupo de modelos. “Tenían que haberme dado el relevo, pero no me acaban de echar”, bromea. Su batalla contra el cáncer empezó hace casi dos décadas. “No me impactó escuchar el diagnóstico, pero sí tuve miedo. En mi entorno había habido casos semejantes y solo pensaba en empezar pronto el tratamiento”, reconoce.

El miedo a enfrentarse al espejo y el estigma social siguen siendo dos de las asignaturas pendientes para las pacientes con cáncer de mama. “Desde que me puse el pañuelo noté cómo cambió la actitud de la gente hacia mí, notas miradas de lástima y algunos vecinos dejaron de hablarme por miedo a no saber qué decir”, señala Susana Gutiérrez.

“Falta mucho apoyo psicológico y por eso recorrer por primera vez esta pasarela supone un paso de gigante”, detalla con brillo en los ojos. “Me operé hace poco, me falta un pecho y no tengo pelo, me cuesta reconocer mi reflejo, pero sigo siendo una mujer como las demás”, sentencia.

En su particular “cara a cara con el enemigo” le quedan 12 sesiones semanales de quimio. “Tenía que haber retomado el tratamiento este lunes ,pero comenté a mi oncóloga que quería desfilar y me dijo que lo aplazábamos dos días”.

Ahora espera que su posado en bikini sirva de ejemplo a muchas otras que estén en su situación. “Voy a salir con pañuelo, sin pañuelo, con peluca… quiero vencer al cáncer, pero si no lo consigo me quedaré con la satisfacción de haberme llevado todas estas experiencias”.

Blanca tiene muy meditada su respuesta cuando alguien le pregunta cómo se atreve a salir en bañador. “¿Y por qué no? Si alguien quiere ver cuerpos como los de Victoria Secret tendrá que irse a otro sitio, aquí van a ver desfilar a personas con muchas ganas de vivir, que van a demostrar que se puede seguir adelante con una enfermedad como la nuestra”.