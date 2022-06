Cuando el covid no era un cuento, los miembros de la fundación Aindace de Oviedo comparten las vivencias más humanas tras el covid

Una depresión crónica se alimentó de la vitalidad de Cristina Álvarez hasta que la pandemia le presentó la oportunidad de tenderle la mano a una persona en peores circunstancias. La labor de acompañamiento de la una a la otra fue la cuerda que sacó a ambas del pozo: “Estaba en mi casa como una muerta cuando los Servicios Sociales me propusieron cuidar a una mujer mayor con discapacidad y secuelas por el covid”. Así, por un largo periodo de tiempo, se desplazó a Salas para convertirse en el bastón de Tina. Le hizo la cama, le dio de comer con delicadeza, tomó su mano para que no se sintiese sola y atendió paciente a cada una de sus necesidades. “Un día, abrió los ojos y su mirada era de gratitud. Me dio las gracias por tanta atención, y yo a ella por devolverme la vida”, cuenta Álvarez, quien asegura: “Yo descubrí el lado bueno del virus”.

Estas historias son las que la Fundación de Ayuda a la Investigación del Daño y Enfermedades Cerebrales (Aindace) ha recopilado gracias a su segundo certamen de relatos “Cada historia cuenta”, cuya temática busca conocer cómo afrontan las personas con daño cerebral y sus allegados la convivencia con el virus. Más de 35 experiencias en torno a la angustia, la vulnerabilidad y el temor a lo desconocido, pero también sobre la importancia de contar con compañía y el trato de igual a igual hacia las personas con discapacidad. Tal como explica la trabajadora social Sarah Cueva: “Es fundamental que cuenten con apoyo en todas las etapas de su vida”. Por eso, protagonistas de estas jornadas fueron personas de la tercera edad que vieron sus capacidades mermadas y sufrieron un mayor aislamiento. Mari Carmen Alejandre encontró un refugio en este colectivo, al que ha prestado servicio ola tras ola en la Asociación Benéfica Hospital Asilo de Luarca (ABHAL), y gracias a plasmar esta vivencia consiguió el primer premio del concurso. Aunque los auténticos héroes para ella fueron personas aquejadas de demencias o alzhéimer, que fueron quienes mayor fortaleza mostraron frente al miedo y los confinamientos: “Son una generación muy fuerte, cada día nos daban lecciones de vida”. Javier Cuesta sacó fuerzas para superar el cambio en su ordenada rutina y el fallecimiento de sus padres, que hasta el momento habían sido su sostén y tutores. Es miembro del Centro de Apoyo a la Integración del Naranco (CAI) y quiso escribir sobre la importancia que cobran para él los fines de semana, que desde el viernes por la tarde –cuando sale del centro– suponen esparcimiento y libertad. Comidas con sus amigos, paseos por el Fontán, seguimiento a la Banda Municipal “Ciudad de Oviedo” e incluso asistir a misa como monaguillo son algunas de las actividades que aliñaban el tiempo ocioso de Cuesta: “Cuando cerraron las cafeterías, fue terrible. La gente me reconoce en la calle, me saluda y habla conmigo. Algo que debido al covid dejó de pasar. Compraba bocadillos de chorizo en el supermercado e iba a tomarlos solo a mi casa”. El aire libre también era un motor para Ismael García. Miembro del equipo inclusivo de baloncesto y nadador en Mareastur, siempre está listo para un evento deportivo de cualquier categoría. “Lo pasé muy mal al no poder realizar ninguna de las actividades”, afirma García, que por apuntarse se apuntaba hasta a equitación. Ya está tejiendo el hilo de su relato para la tercera edición del concurso, relacionado con la actividad deportiva. Álvaro Bravo, al no poder salir al CAI ni quedar con sus compañeros, aprovechó para desarrollar su afición como “gamer” y convertirse en un experto en juegos como el GTA o el Fortnite. Tiene un canal de Youtube y su vena internauta le ha brindado nuevas amistades: “Quiero ir a ver a un compañero de juegos a Chile”. Aunque no todo fue positivo, pues la red está plagada de “haters” y también tuvo que enfrentarse a calificaciones vejatorias. Su primer relato abordaba esa experiencia, en el segundo decidió hablar del vacío que dejó su progenitora en el hogar tras su defunción: “Siempre estábamos juntos en casa, ella me ayudaba a estudiar y yo le echaba una mano con las tareas. Me inspiró la canción ‘Vuela libre, paloma’ de ‘Maná’, que escuchábamos juntos”. Para todos ellos, escribir es una manera de plasmar sus sentimientos y hacerse entender, tal como ilustra Víctor Manuel García. También apeló a deshacerse de las etiquetas y acercarse a estas vidas que no se definen por una simple enfermedad: “Yo no diría discapacitado, lo llamaría de otra manera... En mi caso padezco daño cerebral en la parte derecha, pero cada compañero es un mundo”. Y cuánta falta le hace a la sociedad aprender de la mirada de esos mundos, coinciden.