El Ministerio estima que las obras de la Ronda Norte durarán tres años y medio

El proyecto para construir una Ronda Norte desde San Claudio a La Corredoria, según la alternativa por la que se decanta el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que conecte la autovía a Grado con al AS-II y ofrezca una conexión directa a las vías de alta capacidad de entrada y salida a los vecinos de la zona Norte y Noroeste de Oviedo tendrá el Naranco en obras durante tres años y medio.

Esa es la previsión con la que trabaja la Dirección de Carreteras según el estudio informativo dentro del estudio de impacto ambiental que ahora está en información pública. En el cronograma de las obras que se incluye en esta memoria, desde el comienzo de los trabajos hasta su finalización se cuenta un total de 42 meses.

A lo largo de estos tres años y medio, el movimiento de tierras (el proyecto exige la construcción de vertederos) es prácticamente constante, iniciándose al principio de los trabajos y finalizándose en el mes 35, y un mes antes de la finalización de los drenajes y a falta de los firmes y la señalización, que son las últimas labores previstas, de 4 y 3 meses cada una, respectivamente.

La construcción de los túneles (la alternativa planteada por el Ministerio incluye dos, el del Naranco y el de Fitoria) ocupa también buena parte del cronograma, 32 meses, casi tres años. A lo largo de toda la obra discurre en paralelo la integración ambiental (clave para mitigar los impactos en el territorio, que el propio informe considera “severos” por las modificaciones en el paisaje) y la gestión de residuos.

Dado que el proyecto utiliza en varias ocasiones la fecha de 2028 como puesta en funcionamiento de la vía de circunvalación, y aunque se trata de una hipótesis para calcular a partir de ahí los distintos flujos de tráfico pasados 15 y 30 años, hasta 2058, se puede deducir también un posible inicio de los trabajos a mediados de 2024.

Este calendario parece hoy, no obstante, una mera hipótesis con pocas posibilidades de confirmarse, en tanto que todavía no hay proyecto de obra y el Estado no ha planteado ningún calendario ni compromiso inversor para hacer frente a los 226 millones de la Ronda Norte.

Soluciones a los barrios

El estudio informativo, según explica el propio Ministerio, busca una posible solución que dote a los barrios existentes en las zonas oeste y noroeste de la ciudad de Oviedo (San Claudio, Las Campas, La Florida, Vallobín, La Argañosa y Ciudad Naranco) de conexión eficiente con las vías de alta capacidad estatal, autovías A-63 y A-66, así como con la autovía del Principado de Asturias, AS-II, en “similares condiciones a las que disfruta el resto de la ciudad con dichas vías de alta capacidad, así como proporcionar una alternativa a los tráficos pasantes”.

Oviedo, según el informe del Ministerio, tiene un grado de conexión “aceptable” con la Red de Carreteras del Estado, pero con “la excepción” de la zona norte y noroeste, “circunstancia que pretende paliar”, precisamente, la actuación que define el estudio informativo.

En este diagnóstico, Transportes explica que la falta de conexión se ha agravado por la presencia de equipamientos: centros escolares en dichos barrios periféricos, el Hospital Monte Naranco, la Jefatura Provincial de Tráfico, y “numerosas zonas comerciales e industriales que generan una demanda de tráfico adicional que hace que las demoras en los desplazamientos de penetración y de conexión, principalmente con el HUCA y con los concejos de Siero y Llanera “sean importantes”.

La plataforma vecinal contra la autovía inicia sus movilizaciones dentro de una semana

La plataforma vecinal Hay Alternativas Sostenibles a la Ronda Norte presentó ayer jueves su calendario de movilizaciones, que comenzarán dentro de una semana, el jueves 9, a las siete de la tarde, con una concentración por la ampliación del puente de Nicolás Soria y el sábado 11 al mediodía con una marcha desde la Losa a la Pista Finlandesa. Guadalupe Bobes, vecina de Ciudad Naranco, declaró en la presentación de las protestas que “los problemas de tráfico de Oviedo se pueden resolverse sin necesidad de destrozar el Naranco, con obras sencillas como la ampliación del puente Nicolás Soria, la rotonda de Luis Oliver y la conexión entre Las Campas y San Claudio con la autovía Grao-La Espina”. Carlos Llaneza, de la asociación Manos por el Naranco y colaborador de LA NUEVA ESPAÑA, calificó la Ronda de “innecesaria, anacrónica e insostenible, ambiental y económicamente”. En nombre de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública, José Humares criticó que Principado y Ayuntamiento quieran construir “una autovía de seis carriles por la ladera del Naranco para favorecer el tráfico aumentando los problemas de contaminación que ya sufre el 80% de la población que vive en la zona central”.