El Santo Sudario, un tesoro a reivindicar, según los expertos

El Santo Sudario de Oviedo es para algunos expertos una de las dos grandes reliquias de la cristiandad junto a la Síndone de Turín, la conocida como Sábana Santa. Esta es, de hecho, la opinión de Juan Manuel Miñarro, sindonólogo y profesor de la Universidad de Sevilla, que esta tarde, a partir de las 19.30 horas, estará en el salón de actos del Colegio de Abogados de Oviedo (C/ Schulz, 5) para impartir la conferencia “Correlación de la información procedente del Sudario de Oviedo con la correspondiente de la Síndone de Turín”.

“No hay ninguna contradicción importante, absolutamente ninguna, entre estas dos telas. Son unas coincidencias tan notorias e importantes que no se pueden atribuir a la casualidad. Y eso es algo que redunda en beneficio de la autenticidad de la Sábana Santa y de la reliquia de Oviedo, que durante muchos siglos se mantuvo como un objeto piadoso, pero que es ya un objeto arqueológico y de ciencia”, explica Miñarro.

Como miembro del equipo de investigación del Centro Español de Sindonología, Miñarro insiste en que sus conclusiones en relación a los vínculos entre la Sábana Santa de Turín y el Santo Sudario de Oviedo no se apoyan en la fe, sino en datos objetivos recabados y contrastados “con todo el rigor científico”.

Esas coincidencias entre ambas reliquias apuntan en una dirección: que una y otra se depositasen sobre el cadáver de una misma persona, de un crucificado. “Es muy plausible, muy plausible, que sea Jesús. No tendría sentido que fuese otro. Porque no tendría interés conservar las mortajas de otro, y menos de un crucificado, que en aquella época era el peor de los reos, aquel al que destinaban al castigo más horrible. No había ningún crucificado honorable, y por eso ninguno habría tenido una mortaja tan rica como la Sábana Santa, salvo Jesús”, argumenta Miñarro. “El Santo Sudario apunta al personaje histórico de Jesús de Nazaret y al hecho histórico de su crucifixión”, apostilla.

Aunque la Sábana Santa es venerada en Turín desde hace más de cinco siglos, en el caso de la reliquia ovetense su reivindicación es más reciente. “El Sudario de Oviedo es una reliquia piadosa, que durante 400 años tuvo una misa propia. Esto habla de una importancia para los fieles, pero es a partir de las investigaciones científicas de las últimas décadas cuando el Sudario salta a un campo diferente, y esto es algo que la gente ignora”, explica Miñarro.

Ese “salto” se da, según el profesor de la Universidad de Sevilla, gracias a la intervención de monseñor Giulio Ricci, sacerdote romano que visitó Oviedo en 1965 y que buscaba respuestas a un versículo del Evangelio según San Juan, que asegura: “El sudario que había cubierto su cabeza no estaba junto a los lienzos, sino plegado en un lugar aparte”.

Entre 1965 y 1994, Ricci lanzó dos hipótesis que han servido de base a las investigaciones posteriores. La primera: “Que el Santo Sudario de Oviedo fuera efectivamente el lienzo citado por Juan”; la segunda, “que su información fuera compatible con la de la Síndone de Turín”.

“Monseñor Ricci fue el que se dio cuenta de que podía haber una relación entre ambos lienzos”, señala Miñarro, que explica que si bien la sindonología surgió en España con cierto retraso respecto a otros países, principalmente Italia y Estados Unidos, en las últimas décadas se han cambiado las tornas, de tal forma que los avances más recientes en este campo llevan sello español.

Miñarro destaca, en este avance de los estudios, dos congresos sobre el Santo Sudario celebrados en Oviedo, uno en 1994 y otro en 2007, así como el compromiso primero del cabildo catedralicio en la conservación de la reliquia y ahora del Ayuntamiento de Oviedo en darle una promoción que sin duda merece. “El Santo Sudario ha estado muy en la sombra y hay que darle luz. El compromiso del cabildo en su conservación ha sido muy importante, especialmente con la consecución de una cámara hermética con gas inerte. Y ahora, lógicamente, se está actuando sobre el lienzo desde esa doble perspectiva: como una reliquia de la Iglesia, pero también como un objeto arqueológico e histórico con un gran valor cultural”, sostiene Miñarro.