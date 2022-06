La escuela de mecánicos de Olloniego da ya formación a cientos de parados al año

Verónica del Pozo se maneja con tremenda soltura arreglando la chapa de un coche. “Me gusta mucho esto y lo veo un campo de oportunidades laborales más grande que otros sectores”, asegura. Es una de las estudiantes de uno de los múltiples cursos para desocupados que la patronal asturiana de talleres y concesionarios ASPA oferta a la entrada del polígono ovetense de Olloniego. Junto a los centros de Formación Profesional (FP) es la principal escuela de mecánicos de la región. Son los encargados de transferir sangre laboral a un sector muy necesitado de mano de obra. Cada año forman a cientos, con unas tasas de paro mínimas. Aunque hay un inconveniente: muchos de los cursos no se llenan, por lo que exigen a la administración regional una mayor implicación para buscarle alumnos.

José Ángel García es el responsable del área de formación de la patronal ASPA y asegura que uno de los puntos fuertes de este centro de formación es el carácter dual que tienen la mayoría de los cursos. Es decir, en muchos se combinan las clases en el aula con las prácticas en las empresas, lo que incrementa notablemente la empleabilidad de estos desempleados. “Es una formación que ahora se denomina en alternancia”, apunta. Y que funciona muy bien, es la que mejor transfusión de sangre laboral lleva a los talleres asturianos.

También han tenido que ir buscándose la vida. Como en la red pública hasta ahora no había formación ligada con los nuevos tipos de vehículos –los eléctricos y los híbridos– ASPA había ido supliendo esas carencias laborales con sus cursos para desempleados. A partir del próximo curso, el Principado tiene previsto habilitar un máster en híbridos y eléctricos. Se impartirá en el IES Sánchez Lastra de Mieres. “Nosotros llevamos años dando esa formación, con una especialidad propia que se creó en Asturias a través de ASPA y en colaboración con la Confederación Estatal de Talleres (CETRAA)”, resalta. Y que tiene una gran aceptación y una notable salida laboral.

De vuelta a Olloniego, Del Pozo explica que pasó una buena temporada trabajando en la construcción, en el ladrillo. Aunque llevaba un tiempo engordando las listas del paro. “Siempre he estado en sectores muy masculinizados”, asegura. Pero la mecánica le ha acabado por enganchar. “Ya estoy pensando en apuntarme a un curso de chapa que he visto, esto es un poco vicio”, agrega. No descarta la opción del autoempleo, una salida laboral que, sostienen los responsables de ASPA, también toman muchos de sus compañeros cada año.

Una de las ideas a futuro que manejan los empresarios del sector es que este equipamiento de Olloniego pueda albergar el primer centro de Formación Profesional privada del automóvil de Asturias. La intención es tocar todos los palos del proceso formativo. Por el momento, lo que va a hacer la asociación es firmar este mismo mes un convenio de colaboración con el director de Enseñanzas Profesionales, Javier Cueli, con el objetivo de “acercar un poco más la realidad de la FP pública a las empresas. La meta es que la patronal interactúe con la administración y que nuestros asociados dejen de criticar la poca cualificación con la que salen los chicos de los centros públicos de FP”, asegura García.

En Olloniego, el número de estudiantes fluctúa bastante y depende de las convocatorias de los servicios públicos de empleo, tanto a nivel regional como estatal, que son los organismos que les suministran la mano de obra que luego se forma en este centro del automóvil. “Puede haber años con una carga lectiva (número de cursos) altísima, hay años que por aquí pasan más de quinientas personas”, asegura García.

Ahora mismo es un momento más o menos bajo. “Estos meses son, en los nueve años que llevo como responsable de formación, de los que menos carga lectiva estamos teniendo”, asegura. Aun así se pone a echar cuentas y, con la ayuda de Jesus Burches, uno de los profesores del centro, y de Isabel Barja, secretaria general de la patronal, le salen unos cuantos. Por lo menos siete. La cuenta es más o menos sencilla. “A una media de quince alumnos por curso ya salen más de cien y eso que es un año muy flojo”, apunta. En esas cifras no están incluidos los de la formación para ocupados, para aquellos que ya tienen un trabajo y que quieren mejorar en su profesión.

“La posibilidad de inserción laboral es altísima”, defiende García, “el problema es que nos cuesta cubrir la oferta de formación, y entendemos que en ese aspecto tenemos poca colaboración por parte de la administración, nosotros no somos un equipo comercial que se dedique a buscar estudiantes por la calle Uría”.

El caso es que para muchos de estos estudiantes lo del taller es cuestión vocacional. Pedro Enrique, otro de los estudiantes del curso, asegura que “a mí esto me gusta, salió la oportunidad del curso y había que aprovecharla”. En este momento están cambiando la luna de un coche. “Yo sí que veo salida porque, aunque los coches sean eléctricos, los trabajos de carrocería se van a seguir necesitando”, asegura Aaron Espinosa.