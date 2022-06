La Vega inunda de arte Oviedo

Dicen que las segundas partes no son buenas, pero cuando se trata de arte sí. La II Semana Profesional del Arte de Oviedo abrió las puertas de la Fábrica de La Vega al público en una jornada que según la mayoría de los asistentes era muy esperada. “Ya vinimos el año pasado y nos pareció una excelente idea. Hay que fomentar el uso de espacios como este y dar a conocer nuestra ciudad”, afirmaban Josefina Fernández y Juan Luis Joto.

Multitud de visitantes merodeaban curiosos entre las piezas expuestas en las naves con una parada especial en la número tres: el taller del pintor Eduardo Lara, que también realizaba visitas guiadas a quien lo deseara. “La finalidad de esta actividad es que los asistentes aprendan a pintar lo que ven, a fijarse en detalles”, explicaba el pintor, que acogió en desde pintores avezados hasta principiantes.

“Soy aficionada, pero me he apuntado porque me parece fantástico que haya espacios para la cultura”, contaba Marina Cabo. Incluso los más jóvenes se animaron a recorrer las salas . Como Lucas y Marcos Quirós, de 7 y 2 años, que merodeabana cada uno con una cámara acorde a su tamaño para sacar fotos a cuanto captaba su atención, que no era poco. “Me gustan mucho las salas que tienen luces y pantallas”, sentenció el pequeño crítico de arte.