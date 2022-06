Mariposas con alas de coraje

No son los imponentes ángeles de Victoria’s Secret ni lo pretenden. Pero sí se han convertido en un amuleto de la guarda la unas para las otras. Son Blanca, Ana, Alicia, Maite, Elsa, Marta, dos Susanas y Azucena, empoderadas sobre una pasarela para mostrar al mundo que lo diferente no tiene porque ser algo notorio, y si lo es, que sea por una buena causa. No son ángeles, aunque ayer durante un desfile en la sala de cámara del Auditorio Príncipe Felipe se convirtieron en mariposas que emprendieron libre vuelo contra el carcinoma de mama y sus estigmas: «Seguimos siendo nosotras, aunque estemos sin pecho, sin pelo y con cicatrices».

Este mensaje es el que les inculca desde hace siete años Marta Pérez a las mujeres que han padecido o padecen el tumor con un despliegue que saltó al escenario tras la formación del «Club de las Sonrisas». La dependienta de Lencerías Berta comenzó a notar que algunas de sus clientas más habituales padecían cáncer y sufrían dificultades para encontrar prendas a su medida. A consecuencia, no solo adaptó los productos, también un espacio para que las mujeres pudiese hablar sin tapujos. 49 «Hemos creado una familia, donde podemos desnudar las preocupaciones que no compartimos con los seres queridos», explican. Y así, la confianza adquirida las empujó al modelaje por un día en la séptima edición de una gala presentada por la periodista de LA NUEVA ESPAÑA Amor Domínguez. No solo enseñaron con arte las últimas tendencias veraniegas; también se mostraron sin tapujos, ni decorados, con el tocado más bonito que existe: su propia piel. «Queremos animar a quienes pasan por lo mismo a ponerse el bikini y disfrutar como locas», concluyeron. Y se llevaron flores a casa, una buena dosis de autoestima y la imagen de un Auditorio en pie que aplaudió su valentía.