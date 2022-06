La Preba espalma y se hace fuerte

No solo hubo premios para la mejor sidra de la temporada. El bulevar de la sidra ofreció ayer sendos reconocimientos a dos figuras muy vinculadas a Gascona. Una fue María Lavilla, durante 25 años responsable de comunicación de estas sidrerías, y el otro el cantante Luis Estrada, también presente desde el comienzo en la idea de concentrar en una calle de Oviedo la esencia de la gastronomía regional vinculada a su bebida.

Si ante la primera sidra que se embotella y se prueba entre mayo y junio ya no se trata solo de que esté bien, que huela bien, sino de que en su proceso de maduración esté “redonda”, “haga vasu”, “que espalme, aguante y que pegue”, como explicaba ayer el maestro escanciador Sabino Pérez, con La Prega de Gascona, donde se juzgó, precisamente, la primera producción de 21 llagares, pasó un poco lo mismo. En su XXII edición, pasados ya los peores años del covid, superada en parte la polémica con los vecinos y estrenada por primer año la declaración de fiesta de interés turístico regional, a la fiesta le pasó como a la buena sidra: la espuma desapareció para esparcer por todas las calles aledañas un río compacto y numeroso de aficionados a los caldos regionales y al xaréu.

Si en ediciones anteriores la celebración se ceñía exclusivamente a la parte alta de la calle Gascona hasta el escenario central en la plaza de entrada, este año los puestos de bebida, comida y adquisición de vaso y papeletas para puntuar se colocaron más abajo de la última entrada a los garajes de los residentes en la calle. Para compensarlo, se cerró al tráfico la calle Víctor Chávarri y su prolongación, Alcalde García Oviedo, de forma que los puestos de los distintos llagares y la muchedumbre con la pañoleta verde se desparramó en forma de cruz o de “T” en la intersección de Gascona con el Vasco.

El resultado fue menos agobiante que otros años, aunque todavía se vivieron escenas de residentes intentado llegar a su casa en situaciones complicadas, como la de una abuela empujando el carrito con la nieta o el ciclista con las llaves en la boca tratando de ganar el portal de su casa.

En general, con el permiso de la climatología, la jornada se desarrolló sin mayores problemas, con buena sidra y un largo final que no pudo acabar en un desempate y concluyó con un premio “ex aequo”. Mino Villarrica, presidente del jurado, explicaba que hace unos veinte años, o incluso algo más, ya sucedió algo similar. Dos sidras habían logrado la máxima puntuación y ninguna lograba superar a otra en las rondas para desempatar. Aquella vez fue el consejero Santiago Menéndez de Luarca quien les dijo que tenían que darles el premio a las dos. Ayer fue el propio jurado. Wilkin Aquiles volvió a servir un culín a Juan Millar, Sindo Martínez, Belisario Suárez, David Uría, Loreto García y al propio Villarrica; volvieron a beber de cada una de las botellas numeradas con el 18 y el 19 y volvieron a dar, cada uno, un cinco, la máxima puntuación: 60 puntos. Villarrica explicaba que si una era mejor a la vista, otra lo era al olfato, que si una tenía buen sabor al principio, la otra al final, que las dos eran buenas y era una pena, no habiendo un segundo premio en La Preba, dejar a una de ellas fuera. Al final eran las sidras de Trabanco y de La Llarada. En el segundo caso, el premio supone un hito para los llagareros del Occidente, que no suelen salir con premio en este tipo de certámenes. El premio del jurado fue para la sidra Muñiz.

Mientras en el escenario se sucedían las catas, en el escenario iba sonando “Toca la gaita gaiteru” en la voz de Adelita Fernández, que luego se sumó a la Peña Careses, a los Cum Laude o a “Los Gascones”.

Si la celebración había arrancado a las doce del mediodía, para las dos de la tarde la Preba ya era una gran fiesta donde se mezclaban los grupos de erasmus con las familias de vermú dominical, los aficionados con los profesionales. Raúl Moro, presidente del grupo de coleccionismo sidrero Sidrastur, pertenece al último grupo, como probaba tanto su porta culinos, para llevar colgado al cuello y manejarse mejor el barullo, como su procedencia. Aunque está en la Calzada, ayer llegó a Gascona directamente procedente de La Estrada, donde habían celebrado, este fin de semana, su fiesta de la sidra, con presencia, explicó, de algunos llagares asturianos próximos a aquella tierra gallega, como los de Taramundi.

Moro llevaba ya varias catas y señaló sus preferencias: JR de Pura Madre, sidra sin trasegar, y Sobre la Madre de Gobernador, dos sidras jóvenes y a buena temperatura, que él prefiere algún grado por encima de lo habitual, mejor a 13º que a 10º.

A pocos metros, un grupo internacional formado por Dlad, un bielorruso afincado en Ucrania que encontró refugio en Asturias con la llegada de la guerra, una cubana, Gleivis, una asturiana, Laura, y una bielorrusa, Ángela, compartían también puntuaciones y culinos de sidra.

La fiesta de La Preba sumaba ayer a dos protagonistas especiales. Se homenajeaba también a María Lavilla, que durante 25 años fue responsable de comunicación de Gascona y al músico Luis Estrada. Lavilla, muy emocionada, celebraba haber vivido el crecimiento del bulevar y el reconocimiento del sello de “interés de turístico regional” que acabará, decía, por “obligar a cortar todas las calles de Oviedo para la sidra y por la sidra”. “Viendo los toros desde la barrera”, bromeaba ayer, “también presta estar en Gascona como una consumidora más”.

Luis Estrada, uno de los instauradores de este eje sidrero, muy vinculado a la zona, también homenajeado ayer, resumió que Gascona “siempre fue un triunfo” y aplaudió la nueva disposición de calles para que la gente pueda disfrutar de las primeras producciones del año sin tantas estrecheces.

A la cita no faltó una delegación municipal y el propio Alcalde, Alfredo Canteli, que se dejó caer a última hora por las zonas próximas acompañado del vicepresidente de la Cámara de Comercio y uno de los promotores del Vasco, José Manuel Ferreria.