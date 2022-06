Restringen el aparcamiento alrededor del HUCA tras levantar la mano en la pandemia

Durante el punto fuerte de la campaña de vacunación era frecuente que en uno de los laterales del complejo del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) hubiera filas de coches estacionadas sobre la raya amarilla –incluso muchos de ellos en doble fila–, agolpados en torno a la entrada principal del área de docencia, donde se desarrolló buena parte de esa campaña. La misma escena se daba también cuando había marejada alta y crecían los picos de contagios, ya que la zona está muy próxima a donde se hacen las pruebas de PCR. Ahora, una vez que el coronavirus se ha apaciguado, la dirección de Gispasa –que es la que tiene la gestión de este complejo sanitario–, tras hablar con el Ayuntamiento de Oviedo, ha decidido volver a restringir el aparcamiento en esta parte del HUCA.

Lo hace después de meses levantando la mano para facilitar el acceso a la zona de vacunación y a las pruebas de PCR y, señalan, lo están haciendo por las buenas. Hace unas semanas, explican fuentes de este organismo, se dio la orden a los guardas de seguridad de que de manera amable explicaran a los conductores estas nuevas condiciones. La Policía Local también está enterada de este cambio de criterio que, no obstante, supone volver a la misma situación que había antes de que estallara la pandemia, por si es necesario actuar con una mayor contundencia. Por el momento, salvo casos excepcionales, no están teniendo que intervenir y los conductores se están mostrando comprensivos. De hecho, la zona (ya desde antes de la pandemia) está llena de señales en las que se prohíbe tanto aparcar como estacionar y hay varias cámaras instaladas en puntos estratégicos, aunque su intención es más la de velar por la seguridad que atender a los problemas del tráfico.

El caso es que una vez que la campaña de vacunación había comenzado a decaer, la zona continuó siendo muy utilizada por los conductores que dejaban allí aparcado su vehículo y se iban a otra zona del hospital, ahorrándose de esta forma el parking de pago. Ya no es así. Esa aglomeración de coches llegó a causar en momentos dados ciertos problemas. Esa parte concreta del edificio, resalta Gispasa, tiene una importancia capital. Es la que utilizan constantemente las ambulancias para trasladar pacientes, con lo que el tránsito de estos vehículos es constante. En las semanas de más apogeo de la campaña de vacunación la alta densidad de coches había llegado a provocar que se dieran algunos problemas entre los conductores que dejaban allí aparcado sus turismos y las ambulancias. Ya no, ahora el camino está despejado.

Pero se da la circunstancia que esa zona –denominada como Camino de la Cadellada– es también la puerta de entrada del combustible que alimenta al complejo sanitario, con lo que se precisa que cuando alguno de estos camiones vaya a descargar el camino de acceso esté despejado para poder maniobrar con cierta tranquilidad.

Gispasa asegura que ya desde abril dio la orden a los guardas de seguridad que cuidan de este entorno de que advirtieran a los conductores de que se iba a volver a la situación previa a la pandemia y solo se iba a permitir aparcar en esta calle a los vehículos que tuvieran una autorización, en su mayoría el personal del área de docencia.

Sin embargo, en donde sí que la dirección del centro hospitalario continúa haciendo la vista gorda es en el entorno del área de oncología, que está justo pegado al de docencia, pero que tiene la particularidad de que es una zona que ya no utilizan tanto las ambulancias y por la que no pasan los camiones de combustible. Con lo que continúa siendo habitual ver en este entorno aparcados un buen número de coches sobre la raya amarilla y bajo señales restrictivas. Tal es el caso que muchos vehículos llegaban a estacionar sobre la acera que desemboca en la plaza de Severo Ochoa. Ya no porque la dirección del Hospital, de modo disuasorio, ha instalado unas vallas sobre la acera para restringir el aparcamiento y dejar la acera libre.

El HUCA concentra cada día un enorme volumen de tráfico en su entorno. Según algunos cálculos, diariamente circulan alrededor de este complejo sanitario unos 35.000 vehículos.