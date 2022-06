“Nunca quise ser un ‘youtuber’, pero en la red no había contenido sobre la huerta”

Toni Jardón tiene casi dos millones de suscriptores en su canal de Youtube en el que habla casi única y exclusivamente sobre como cultivar un huerto. Asentado en Las Segadas comenzó en esto de la huerta cuando solo tenía siete años y se puso a experimentar con las semillas. Comparte su pasión por los cultivos con el de la informática. Ahora ha plasmado su sabiduría en un libro que lleva el sugerente título de “Vente al huerto”.

–¿Cómo surge la idea de publicar un libro?

–Llevo con el canal de Youtube unos diez años más o menos y desde el principio la gente ya me pedía que les transmitiera todos esos conocimientos que les aportaba en los vídeos a un formato físico para poder aprovecharlo mejor. Mucha gente en la huerta no tiene buena conexión o no le apetece estar allí viendo un vídeo. Nunca me había visto haciéndolo, porque escribir un libro es algo muy serio, es algo que queda ahí para toda la vida.

–¿Cómo empieza con el huerto?

–Siempre he tenido mucha inquietud por la tierra, por saber de dónde vienen los alimentos, siempre me ha llamado mucho la atención la naturaleza, y de pequeño mis padres me dejaron un trocito de jardín. Era un trozo donde no crecía nada, pero allí hice mis pinitos. Yo disfrutaba muchísimo, cogía semillas de la despensa y las ponía a germinar.

–¿Qué fue lo primero que plantó?

–De lo primero no me acuerdo, pero de lo que sí que me acuerdo es de coger el típico maíz de palomitas y sembrarlo. Recuerdo que me salió un maíz del tamaño de un dedo, que no servía para nada, pero a mi me hizo mucha ilusión.

–¿Cómo debería empezar alguien en la huerta?

–Hay que intentar no abarcar demasiado, sobre todo por la vida tan ajetreada que tenemos. A veces compatibilizar la familia y el trabajo con el huerto puede hacer que nos llevemos más de un disgusto. No hay que empezar con un huerto muy grande. Lo ideal es empezar con cultivos de ciclo corto, cultivos de hoja que enseguida los cosechas. También alguno de raíz, como los rabanitos, que son menos propensos a las plagas. La clave es que al principio puedas ver los resultados rápido para poder emocionarte y trabajar en esa línea.

–¿Y lo de los vídeos como surge?

–Nunca he querido ser “youtuber” ni quería subir vídeos a internet, ni que nadie me conociera por la calle. Lo que ocurre es que cuando empecé no había demasiado contenido de huerta, y yo seguía a un señor que tenía este tipo de vídeos desde Cantabria y un año subió uno sobre cómo sembrar unos ajos de un tamaño que era bastante considerable. Entonces le dejé un comentario para ver si sonaba la flauta y me enviaba unos ajos y me respondió que sí. Me llegaron a los pocos días y me sorprendió muchísimo que una persona que no me conoce de nada me enviara unos ajos. No sabía como agradecérselo así que decidí subir un vídeo a Youtube sobre cómo sembraba yo los ajos. Parece ser que tuvo bastante repercusión y me pedían que subiera más vídeos. Al mes y poco subí otro sobre las habas, otro de los guisantes.

–¿Y cuál tuvo más éxito?

–Uno en el que explico cómo hacer tu propio hummus de lombriz. Luego tienen también éxito otro tipo de vídeos sobre cómo germinar una semilla de limón, una nuez… Pero esos ya son más orientados a otro tipo de público, menos de la huerta.

–¿Qué plantar en Asturias?

–En Asturias el tomate es de lo más duro de conseguir aquí, de lo que más tenemos que pelear. Lleva mucho trabajo. Siempre recomiendo que plantes y siembres lo que te guste comer. A mi, por ejemplo, el tomate ni fu ni fá, pero sí que me gusta el pepino o el maíz.

–¿El huerto tiene beneficios físicos y mentales?

–Es la mejor terapia, te libera de muchísimo estrés, te hace desconectar de los problemas que puedas tener en el trabajo o en la familia. Otra ventaja es que aprendes a consumir los alimentos en función de la fecha en la que se cosechan. Yo ya no me planteo comer pimientos del padrón en invierno.

–¿De la huerta se puede vivir?

–Es complicado. Para conseguirlo tienes que estar cosechando prácticamente todas las semanas; si no, estás perdiendo dinero.